'Apple is bijna klaar met kwaliteitscontrole van TSMC's Amerikaanse 4nm-chips'

De Taiwanese chipfabrikant TSMC nadert de laatste fase van de kwaliteitscontrole voor de productie van 4nm-processors in zijn nieuwe Amerikaanse fabriek. Volgens bronnen wordt de A16 Bionic-soc als eerste chip van de productielijnen in Arizona al getest door Apple.

Het 4nm-productieproces in TSMC's 'Fab 21' in Arizona is inmiddels gevalideerd en klaar voor massaproductie. Apple voert volgens bronnen van het Japanse dagblad Nikkei Asia momenteel tests uit met de de A16 Bionic-chips, die gebruikt worden in de iPhone 14 Pro- en de 'gewone' iPhone 15-telefoons.

De tests moeten controleren of de chips uit Arizona kwalitatief gelijkwaardig zijn aan die uit de TSMC-fabrieken in Taiwan. De eerste commerciële chips moeten dit kwartaal gereed zijn. Chips uit de Amerikaanse fabriek worden voorlopig nog naar Taiwan verscheept voor de packaging, totdat TSMC's partner Amkor zijn packagingfabriek in de VS heeft voltooid.

De initiële productiecapaciteit van de faciliteit in Arizona bedraagt meer dan 20.000 wafers per maand. Die capaciteit moet tegen het einde van dit jaar worden bereikt, zegt analistenbureau TrendForce. De fabriek wordt vooral toegespitst op Amerikaanse klanten. Naast Apple zouden ook Nvidia en AMD wafertests uitvoeren in de fabriek in Arizona. Ook Amazon Web Services zou asic -chips in de fabriek willen laten produceren. Dat zijn chips die speciaal ontworpen zijn voor specifieke toepassingen.

Vorige week bleek al dat TSMC is begonnen met de massaproductie van 4nm-chips in Arizona. Amerikaanse handelsminister Gina Raimondo zei toen tegen Reuters dat de yields en kwaliteit van de chips vergelijkbaar zijn met TSMC's fabrieken in Taiwan. TSMC zelf zei eind vorig jaar dat de yields in Arizona iets hoger liggen dan in Taiwan.

Deze 4nm-locatie wordt niet de enige chipfabriek die TSMC gaat bouwen in Arizona. Er komt ook een tweede fab voor 3nm-chips, waar de productie in 2028 van start moet gaan. Tegen het einde van dit decennium volgt een derde faciliteit voor 2nm- en ook 1,6nm-nodes. TSMC krijgt daarvoor 6,6 miljard dollar subsidie van de Amerikaanse overheid, naast de mogelijkheid om tot 5 miljard dollar aan goedkope leningen af te sluiten.