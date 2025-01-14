'Apple is bijna klaar met kwaliteitscontrole van TSMC's Amerikaanse 4nm-chips'

De Taiwanese chipfabrikant TSMC nadert de laatste fase van de kwaliteitscontrole voor de productie van 4nm-processors in zijn nieuwe Amerikaanse fabriek. Volgens bronnen wordt de A16 Bionic-soc als eerste chip van de productielijnen in Arizona al getest door Apple.

Het 4nm-productieproces in TSMC's 'Fab 21' in Arizona is inmiddels gevalideerd en klaar voor massaproductie. Apple voert volgens bronnen van het Japanse dagblad Nikkei Asia momenteel tests uit met de de A16 Bionic-chips, die gebruikt worden in de iPhone 14 Pro- en de 'gewone' iPhone 15-telefoons.

De tests moeten controleren of de chips uit Arizona kwalitatief gelijkwaardig zijn aan die uit de TSMC-fabrieken in Taiwan. De eerste commerciële chips moeten dit kwartaal gereed zijn. Chips uit de Amerikaanse fabriek worden voorlopig nog naar Taiwan verscheept voor de packaging, totdat TSMC's partner Amkor zijn packagingfabriek in de VS heeft voltooid.

De initiële productiecapaciteit van de faciliteit in Arizona bedraagt meer dan 20.000 wafers per maand. Die capaciteit moet tegen het einde van dit jaar worden bereikt, zegt analistenbureau TrendForce. De fabriek wordt vooral toegespitst op Amerikaanse klanten. Naast Apple zouden ook Nvidia en AMD wafertests uitvoeren in de fabriek in Arizona. Ook Amazon Web Services zou asic-chips in de fabriek willen laten produceren. Dat zijn chips die speciaal ontworpen zijn voor specifieke toepassingen.

Vorige week bleek al dat TSMC is begonnen met de massaproductie van 4nm-chips in Arizona. Amerikaanse handelsminister Gina Raimondo zei toen tegen Reuters dat de yields en kwaliteit van de chips vergelijkbaar zijn met TSMC's fabrieken in Taiwan. TSMC zelf zei eind vorig jaar dat de yields in Arizona iets hoger liggen dan in Taiwan.

Deze 4nm-locatie wordt niet de enige chipfabriek die TSMC gaat bouwen in Arizona. Er komt ook een tweede fab voor 3nm-chips, waar de productie in 2028 van start moet gaan. Tegen het einde van dit decennium volgt een derde faciliteit voor 2nm- en ook 1,6nm-nodes. TSMC krijgt daarvoor 6,6 miljard dollar subsidie van de Amerikaanse overheid, naast de mogelijkheid om tot 5 miljard dollar aan goedkope leningen af te sluiten.

TSMC Arizona
TSMC's Fab 21-fabriek in Arizona. Bron: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Door Andrei Stiru

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Feedback • 14-01-2025 12:13 33

14-01-2025 • 12:13

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Reacties (33)

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dez11de 14 januari 2025 12:24
Dit kan grote geopolitiek instabiliteit veroorzaken.
Waarom zou de VS de onafhankelijkheid van Taiwan blijven steunen als ze zelf chips kunnen produceren?
Noobie2010 @dez11de14 januari 2025 12:30
Dit gaat over 4nm chips. TSMC is nu al bezig met 2nm chips en elk land loopt ongeveer 30 jaar achter op TSMC. De voorsprong die TSMC heeft in de industrie kan geen enkel land op kort termijn inhalen.

TSMC/Taiwan willen eigenlijk niet meewerken maar moeten water bij de wijn doen om de Amerikanen te vriend te houden.
Ricco02 @Noobie201014 januari 2025 12:36
Nederland zou het kunnen inhalen met ASML. Aangezien die de machines maken.

Alleen kost dat voor nu denk teveel om op te zetten en geen reden tot. Daarnaast fabrieken opzetten etc. gaat ook niet allemaal 1,2,3. Maar theoretisch gezien zou Nederland het wel kunnen inhalen.

Het is wel zo dat nu de VS binnenlands 4nm gaat produceren de druk er wel vanaf is om in elke situatie Taiwan te verdedigen. Ja, het is klote als Taiwan aangevallen word en de VS daardoor 2nm chips verliest. Maar je kan ook prima met 4nm.

Zal de VS Taiwan nog verdedigen? Ja, zeker vanwege de 2nm. Maar de VS zal de druk minder voelen om dat te hoeven doen.

[Reactie gewijzigd door Ricco02 op 14 januari 2025 14:03]

Yalopa @Ricco0214 januari 2025 12:48
Het is niet omdat je de machines maakt dat je ze ook kan inzetten in massaproductie.
jaenster @Yalopa14 januari 2025 13:27
Correct, maar dat maakt het wel een makkelijk begin punt
Terracotta @jaenster15 januari 2025 06:43
Ik denk dat je onderschat hoeveel kennis er bij ASML partners zoals IMEC (libraries en technieken) maar vooral TSMC (massaproductie met hoge yields) zitten.
Het eindproduct (geavanceerde chips), is het resultaat van veel tussenstappen van verschillende actoren. Je ziet dat zelfs bedrijven met tonnen ervaring zoals Intel er niet in slagen om TSMC bij te benen. ASML en IMEC zijn nodig moest de EU een eigen fabrikant die kan concurreren met TSMC willen creëren, maar het zal niet van ASML noch van IMEC komen, die zitten in een andere markt.
Ricco02 @Yalopa14 januari 2025 14:03
Heb je dit stukje in mijn comment niet gelezen?
Alleen kost dat voor nu denk teveel om op te zetten en geen reden tot. Daarnaast fabrieken opzetten etc. gaat ook niet allemaal 1,2,3. Maar theoretisch gezien zou Nederland het wel kunnen inhalen.
tweazer @Ricco0216 januari 2025 20:59
Hier wel gelezen :), maar die opmerking is IMHO best wel optimistisch. Energie, cleanrooms, logistiek en plat gezegd geld, om maar over mensen, ruimte, stikstof en politiek te zwijgen zullen sterk bepalend zijn. In ons kleine polderlandje hebben we denk te weinig 'wendbaarheid' om net zo snel als de amerikanen (veel geld en ruimte) of de chinezen (veel macht) te kunnen schakelen...
JBVisual @Ricco0214 januari 2025 12:57
In dat opzichte kan bijna ieder land/bedrijf dit dan doen omdat ASML de machines levert aan ieder land/bedrijf die geen exportbeperking heeft en ervoor wilt betalen.

Wat wel een hele andere koek is, is het hebben van specifieke kennis. Mensen vinden die deze kennis hebben is een hele andere orde, iets waar TSMC zowat de enige is op deze schaal die zulk hoogwaardig opgeleide mensen hiervoor hebben.

Zelfs voor het opzetten van de fabrieken in de VS moeten ze ontzettend veel personeel overvliegen, om deze kennis daar over te dragen of zelfs permanent te vestigen.

Aanname:
Uiteindelijk wilt dit bedrijf ook hun voortbestaan garanderen, waarbij ze niet getroffen willen worden door geopolitieke spanningen. Als China de toevoer van grondstoffen stopt, een boycot forceert of zelfs Taiwan binnen valt, dan kan het bedrijf via hun andere gebieden hun voortbestaan ten minste garanderen.
Ze hebben misschien een trots op hun Taiwanese cultuur, maar als het puntje bij het paaltje komt zal iedereen uiteindelijk toch voor hun voortbestaan kiezen.
(Deze keuze wordt tenslotte door de aandeelhouders gemaakt en niet door idealisten)
Roystraa @JBVisual14 januari 2025 13:08
De Taiwanese overheid is de grootste individuele aandeelhouder van TSMC...
JBVisual @Roystraa14 januari 2025 13:14
En daarom is het ook voor hun belangrijk dat alles door draait.
Bij minder ingrijpende zaken zoals het stoppen van de toevoer van grondstoffen, zal het bedrijf in elk geval nog inkomsten genereren.
Inkomsten die het land hard nodig heeft om hun defensie industrie draaiende te houden.

Niet alles is heel erg zwart wit als er beslissingen genomen moeten worden. De noodzaak van de VS kunnen we niet onderschatten, maar het bedrijf kan prima voor een structuur kiezen waarbij de afhankelijkheid van Taiwan blijft bestaan.
NeverSettle @Ricco0214 januari 2025 13:39
ASML is goed in produceren van de machines, dat betekend niet dat zij ook expertise hebben in het produceren van de chips zelf. Klinkt alsof je zegt dat een houthakker goed is in het maken van houten meubels.

Over TSMC, de fabrieken in de VS zijn eigendom van TSMC. Sterker nog, grotendeels van de medewerkers komen uit Taiwan. Vorig jaar hadden zij nog problemen met de Amerikaanse werkcultuur, of andersom.

Edit: Taiwanese werkcultuur botst met Amerikaanse werkcultuur.

[Reactie gewijzigd door NeverSettle op 14 januari 2025 14:35]

el_loco_avs @NeverSettle14 januari 2025 14:08
Als ik het zo lees zijn het de Amerikanen die problemen hebben met de (meegenomen) Taiwanese werkcultuur.
Ricco02 @NeverSettle14 januari 2025 16:59
Je hebt met ASML een makkelijker startpunt. Daarnaast zijn er genoeg mensen met expertise op dat gebied aanwezig in Nederland.

Wat ik ookal in mijn comment zei:
Alleen kost dat voor nu denk teveel om op te zetten en geen reden tot. Daarnaast fabrieken opzetten etc. gaat ook niet allemaal 1,2,3. Maar theoretisch gezien zou Nederland het wel kunnen inhalen.
Het gaat niet 1 2 3 zomaar inderdaad.

[Reactie gewijzigd door Ricco02 op 14 januari 2025 16:59]

Mittens_nl @Ricco0214 januari 2025 13:17
Het maken van die machines en het maken van chips via die machines is een totaal andere tak van sport.
Ricco02 @Mittens_nl14 januari 2025 17:00
De mensen met de expertise hebben we gewoon in Nederland. We zijn een modern land met een goeie tech sector.

Daarnaast zei ik ook in mijn comment dit:
Alleen kost dat voor nu denk teveel om op te zetten en geen reden tot. Daarnaast fabrieken opzetten etc. gaat ook niet allemaal 1,2,3. Maar theoretisch gezien zou Nederland het wel kunnen inhalen.
Xerxes249 @Ricco0214 januari 2025 16:38
ASML maakt machines voor 7 van de 53 stappen. Daarnaast is het huidige kabinet niet bepaald competent genoeg om iets rond te krijgen hier dus ik ga er niet vanuit dat wij ergens 10 miljard vandaan poetsen voor een mooie fabriek.
Noobie2010 @Ricco0215 januari 2025 09:44
Het gaat niet om de machines, het gaat om het beheersen van de productietechnieken met deze machines om chips te maken.

Ik kan ook een draaimachine kopen en cilinders maken, maar als ik een cilinder van specifieke toleranties wil fabriceren dan zal ik een operator moeten hebben met heel veel specialistische kennis om dit te doen. Of ik kan het zelf gaan leren de komende 10 jaar. Daar zit het hem in.

Er wordt verondersteld dat als TSMC valt het ongeveer 10-30 jaar duurt voor we weer terug zijn bij 0.

Ik denk niet dat die Amerikanen ooit toppers worden in deze sector. De huidige economische/politieke infrastructuur leent er zich niet voor en ik vind het helemaal bijzonder dat ze dit gaan bouwen in Arizona, een woestijn met een alsmaar dalende water niveau. TSMC gaat hun huidige positie niet zomaar weggeven in de industrie want dan valt China Taiwan direct aan. Ergens zullen ze nog een troefkaart hebben.
doldrums @Noobie201014 januari 2025 16:33
Washington heeft dacht ik vorige week TSMC ook al groen licht gegeven om 2nm in de U.S. te mogen bakken in zijn foundry in Arizona. Relatiief kleine stap nu 4nm al bijna productie draait in the U.S. Weet iemand trouwens of je voor 4nm al EUV van ASML nodig hebt, ik dacht zelf van wel.
juulian @doldrums14 januari 2025 17:59
TSMC heeft er niet bepaald baat bij om die 2nm ook in de VS te gaan produceren lijkt me. Verder onderschat je de stap van 4nm naar 2nm nogal.
doldrums @juulian15 januari 2025 15:06
Ja zo had ik het nog niet bekeken. Ik ga toch eens lezen over het 2nm procede, onderschat ik waarschijnlijk ja.
laptopleon @dez11de14 januari 2025 13:00
1) Amerika wil sowieso concurrenten altijd zo klein mogelijk houden dus ook zonder TSMC zal de VS niet zomaar haar posities opgeven, al was het alleen al China's territorium niet groter te laten worden.

2) Je kunt het ook omdraaien: Is Taiwan nog zo interessant voor China als het voor de VS niet meer echt belangrijk is, aangezien de VS toch niet meer afhankelijk is van de lokale chip-productie?
LOTG @laptopleon14 januari 2025 13:06
2) Je kunt het ook omdraaien: Is Taiwan nog zo interessant voor China als het voor de VS niet meer echt belangrijk is, aangezien de VS toch niet meer afhankelijk is van de lokale chip-productie?
Ik denk het wel, politiek gezien willen ze het gewoon bezitten zo dat het China is en niet Taiwan.

Daarnaast, dat de productie niet in Taiwan gebeurt betekend niet dat de technologie er voor niet daar ontwikkeld en aanwezig is.

Een fab in de US betekend niet dat er geen fab in Taiwan is. Er zijn veel meer klanten.
laptopleon @LOTG14 januari 2025 16:23
Nu staat er nog de modernste chipmachines, maar als het een de VS ligt, krijgen hun eigen fabrieken dan niet een voorsprong.. Want dat kunnen zij afdwingen en dat zullen ze niet laten.
SRI @dez11de14 januari 2025 12:37
Wellicht omdat het altijd nog fijn is om een stukje land zo dicht bij china te hebben dat goede relaties met hen heeft? Je ziet het al gebeuren met Rusland, die 'grote machten' vinden het niet leuk als een andere grootmacht aan hun deur een stukje land heeft.
lighting_ @dez11de14 januari 2025 13:19
Taiwan heeft zelf erkend dat chips in eigen land fabriceren geen garantie geeft op hulp mocht China
stappen ondernemen.
gaskabouter 14 januari 2025 12:26
Ik ben toch benieuwd wat de strategie is van tsmc. Dit bedrijf is toch een beetje de levensverzekering van Taiwan. Als de productie straks elders gedaan kan worden lijkt me dat toch een risico.

Overigens wel tekenend dat het de vs zo snel lukt dit op de poten te krijgen terwijl we in Europa nog aan het vergaderen zijn over, en volgende mij minder geavanceerde, fabriek.

Edit; minder geavanceerde chips en pas over twee jaar proctierijp... Als we zo doorgaan kunnen we het als Europa wel vergeten.
nieuws: TSMC begint op 20 augustus met bouw chipfabriek in Duitsland

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 14 januari 2025 12:30]

rvt1 @gaskabouter14 januari 2025 12:42
Er zijn zat toepassingen waarbij je niet op 2nm hoef te produceren. Als we in Europa op zeg boven de zeg 30nm gaan produceren heb je nog steeds een hele grote hap van de industrie te pakken. Niets mis mee.
gaskabouter @rvt114 januari 2025 12:51
Dat kan wel kloppen maar dat doen we ook allang. Zoals bij nxp.

Maar het punt is dat we voor de geavanceerde chips afhankelijk blijven van geopolitiek niet vanzelfsprekend stabiele factoren. En dat wil je als Europa eigenlijk niet. Hebben we nog niet zo lang geleden gemerkt....
laptopleon @gaskabouter14 januari 2025 13:02
Het moet nou eenmaal vaak eerst mis gaan voor er echt maatregelen worden genomen. Als het kalf verdronken is, dempt men de put en zo.
rvt1 @gaskabouter14 januari 2025 19:51
Mee eens hoor, maar de wil is er in Europa om hiet iets mee te doen. Wellicht dat er in Frankrijk of duitsland wat te halen valt. Hier in NL is het alleen maar boeren boeren, en daar moeten we het helaas mee doen.
Rudie_V @gaskabouter14 januari 2025 13:29
En daarom heeft Taiwan al gesteld dat de meeste geavanceerste node alleen in Taiwan geproduceerd mag worden.

nieuws: Taiwanese minister: TSMC mag geavanceerdste chips niet buiten Taiwan ...

Sinds de chip acts in de VS en EU, maar ook een soort gelijk initiaitef in Japan, en het doel daarvan, het op eigen bodem de meeste geavanceerste chips kunnen produceren om afhankelijkheid van een ander land te voorkomen wat problemen op zou kunnen leveren bij geopolitieke spanningen, heeft TSMC weinig keus om zelf dan ook maar foundries neer te zetten in de VS en EU. Als TSMC dat niet zou doen en de concurrenten wel dan gaat TSMC opdrachten en geld mislopen. En als de concurrenten meer geld binnenhalen en dat in R&D stoppen kan TSMC hun voorsprong gaan verliezen in de toekomst.
TSMC heeft weinig keus om mee te doen, ook omdat de aankomende president Trump van de VS natuurlijk redelijk onvoorspelbaar kan zijn en indien nodig best de militaire steun aan Taiwan ter discussie gaat stellen als drukmiddel om Taiwan en TSMC van gedachten te laten veranderen.

Persoonlijk hoop ik dat de VS, Trump, het belang van Intel en Intel Foudry inziet en die gaat ondersteunen, dat doet een Taiwan of Zuid-Korea ook, want Intel is toch de amerikaanse trots en Intel Foundry zou niet verkocht moeten kunnen worden aan buitenlandse bedrijven of investeerders, Intel Foundry is eigenlijk van groot belang voor de VS. Er waren al geruchten dat de amerikaanse overheid wou ingrijpen of helpen bij Intel, ik hoop dat dat als dat nodig zou zijn ook gebeurd.

En dan de EU... ja die praten nog en intussen heeft de VS al stappen gemaakt en Japan ook al met Rapidus. We lopen als EU nu dus al flink achter en dat doet de EU economisch pijn.
Ikzellef 14 januari 2025 20:01
En dan hoor je hier telkens dat China door subsidies concurentie vervalsing veroorzaakt.
Nu doet de VS hetzelfde...

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