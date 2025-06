Intel benoemt voormalige ASML- en Microchip-ceo's tot leden raad van bestuur

Intel benoemt twee voormalige ceo's tot nieuwe directieleden van de raad van bestuur. Het gaat om Eric Meurice, de voormalige ceo van ASML Holding, en Steve Sanghi, die voorheen ceo van Microchip Technology was.

Intel-directieleden Eric Meurice en Steve Sanghi, respectievelijk

Beide nieuwe directieleden werken al lang in de techsector. Meurice was tussen 2004 en 2013 ceo van ASML. Het Nederlandse bedrijf levert chipproductiemachines aan onder meer Intel. Sanghi was van 1991 tot 2021 ceo van Microchip Technology. Het bedrijf produceert onder meer microcontrollers.

De aanstelling van de twee nieuwe directieleden vindt enkele dagen na het vertrekken van Intel-ceo Pat Gelsinger plaats. Tweakers schreef een uitgebreid artikel over de bijna vier jaar die Gelsinger als ceo van het Amerikaanse bedrijf doormaakte. Intel heeft de laatste tijd verschillende problemen, onder meer wat het productaanbod betreft in vergelijking met concurrenten als AMD, maar ook financieel. Onder Gelsinger investeerde Intel op grote schaal in zijn eigen foundryservice, waarmee het zou moeten concurreren met TSMC. Mede hierdoor draaide het bedrijf de afgelopen tijd grote verliezen. In september werd bekend dat Intel mogelijk overgenomen zou worden door Qualcomm.