WSJ: Broadcom heeft interesse om Intels chipontwerptak over te nemen

Broadcom overweegt een overname van Intels chipontwerptak. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van eigen bronnen. Broadcom zou de chipproductieafdeling van Intel echter niet willen overnemen.

Broadcom zou informele gesprekken voeren met adviseurs over een eventueel bod op Intels chipontwerp- en marketingafdelingen, schrijft The Wall Street Journal. Volgens de krant wil het bedrijf alleen een bod uitbrengen als er een partner wordt gevonden voor de chipproductietak van Intel, waarmee het bedrijf in feite in tweeën zou worden gesplitst. De WSJ benadrukt dat Broadcom Intel nog niet heeft benaderd en dat er nog geen besluit is genomen.

De krant onderschrijft daarnaast een eerder artikel van Bloomberg, waarin werd gesteld dat TSMC de chipfabrieken van Intel wil runnen. Volgens bronnen van het persbureau en van de WSJ zou de Amerikaanse overheid deze samenwerking hebben voorgesteld. Een woordvoerder van het Witte Huis liet vrijdag echter aan Reuters weten dat de regering een deal waarbij een buitenlands bedrijf Intels fabrieken runt, 'waarschijnlijk' niet zal goedkeuren.

Intel is een belangrijk bedrijf voor de regering-Trump, omdat het het enige Amerikaanse bedrijf is dat geavanceerde chips kan produceren. De chipfabrikant zit echter in financieel zwaar weer, onder meer door toenemende concurrentie vanuit bedrijven als TSMC en AMD. Intel Foundry, de chipproductietak van het bedrijf, draaide vorig jaar een verlies van 13,4 miljard dollar.

Onlangs ging het gerucht dat Qualcomm interesse zou hebben in een overname van Intel, maar het bedrijf zag daar uiteindelijk vanaf omdat een overname 'te complex' zou zijn. Overigens probeerde Broadcom in 2018 om Qualcomm over te nemen, maar dat werd destijds tegengehouden door Donald Trump.