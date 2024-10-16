Intel en AMD gaan samenwerken met techbedrijven om x86 te harmoniseren

Intel en AMD hebben de x86 Ecosystem Advisory Group opgericht. De twee chipmakers gaan daarin samenwerken om de x86-instructiesetarchitectuur te harmoniseren. Verschillende grote techbedrijven voegen zich bij de groep.

Intel en AMD kondigden de x86 Ecosystem Advisory Group aan tijdens de OCP Summit in Californië. Naast de twee chipmakers worden onder andere Broadcom, Dell, Google, HP, Lenovo, Meta en Microsoft lid van de adviesgroep, naast Epic Games-ceo Tim Sweeney en Linux-bedenker Linus Torvalds. De groep is van plan om technische input te vragen van klanten, zoals hardwarefabrikanten en softwareontwikkelaars.

Intel-ceo Pat Gelsinger en

AMD-ceo Lisa Su. Bron: Intel

De x86-adviesgroep noemt verschillende doelen die hij hoopt te bereiken. Zo willen Intel en AMD 'de compatibiliteit, voorspelbaarheid en consistentie van het x86-productaanbod verbeteren'. De groep zegt ook dat de architectuurrichtlijnen versimpeld moeten worden en claimt dat de interfaces gestandaardiseerd moeten worden 'voor alle x86-producten van Intel en AMD'. Dat moet het ontwikkelwerk voor softwareontwikkelaars versimpelen en het makkelijker maken om 'nieuwe mogelijkheden' in besturingssystemen te integreren.

Onder de groep zouden toekomstige aanpassingen en toevoegingen aan de x86-isa dan ook gestandaardiseerd worden, om te voorkomen dat grote verschillen tussen de instructiesets in Intels en AMD's chips ontstaan. De twee chipmakers noemen daarvan echter geen concrete voorbeelden in hun aankondiging. Beide bedrijven werken individueel al langer aan nieuwe x86-initiatieven, in het bijzonder het x86s-voorstel van Intel. Dat zou een versimpelde versie van x86 worden met enkel 64bit-ondersteuning en met minder legacyinstructies. Datzelfde bedrijf kwam eerder ook met een nieuwe AVX10-instructieset.

Intel en AMD benadrukken dat ze felle concurrenten van elkaar blijven. Ze noemen de x86-adviesgroep in een interview met Tom's Hardware echter 'één van de belangrijkste verschuivingen in de x86-architectuur in decennia'. "X86 is de facto de standaard. Het is een sterk ecosysteem dat Intel en AMD in zekere zin samen hebben ontwikkeld, maar op een armlengte afstand. Dat heeft in de loop der tijd wat inefficiënties en wat afwijkingen in delen van de isa veroorzaakt", zegt AMD-datacenterhoofd Forrest Norrod.

X86 wordt al decennialang gebruikt in nagenoeg alle pc's en desktops. Tegelijk voelen AMD en Intel de laatste jaren steeds meer concurrentie van Arm, zowel op consumenten- als op datacentergebied, hoewel ze dat niet concreet benoemen in hun aankondiging. Apple stapte eerder met succes over op die instructiesetarchitectuur voor zijn MacBooks. Ook Qualcomms nieuwe Snapdragon X-socs voor Windows-laptops lijken relatief succesvol en worden overwegend goed ontvangen vanwege hun accuduur. De adviesgroep moet ervoor zorgen dat de x86-architectuur 'zich blijft ontwikkelen als het voorkeursplatform voor zowel ontwikkelaars als klanten'.