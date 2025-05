AMD: Intels voorstel voor 64bit-only x86-architectuur is zeer interessant

AMD heeft bij monde van Ryzen-topman David McAfee gereageerd op Intels voorstel voor een harde breuk in de x86-architectuur, waarbij alle 32bit-legacy wordt verwijderd. McAfee noemt het voorstel 'zeer interessant', maar ook 'heel erg ingewikkeld' om door te voeren.

David McAfee, corporate-vp en directeur van client channel business bij AMD, deed de uitspraken in een interview met TechPowerUp. In die functie is hij hoofdverantwoordelijke voor alle Ryzen-processors, zowel die voor desktops als die voor laptops. Volgens McAfee denkt AMD al lange tijd na over concepten die vergelijkbaar zijn met Intels voorstel voor x86-S(implified), waaruit onder meer native ondersteuning voor 32bit-besturingssystemen is geschrapt.

"Ik denk dat het niet triviaal zal zijn om de legacy-compatibiliteit uit een corearchitectuur te verwijderen, zeker als we dat zo willen doen dat het perfect uitkomt met een transitie tussen OS'en", zei McAfee in het interview. "Het is heel interessant, iets waar we echt als industrie naar zouden moeten kijken om samen de stap te zetten. Intels voorstel is naar onze mening behoorlijk intrigerend."

In x86-S worden de binnenste 32bit-ringen, de niveaus met de meeste privileges die voor de kernel en drivers worden gebruikt, uit de architectuur verwijderd. Een volledig 32bit-OS zou gevirtualiseerd moeten worden, maar het draaien van 32bit-programma's blijft wel gewoon mogelijk. Het nieuwste besturingssysteem van Microsoft, Windows 11, is overigens al uitsluitend in een 64bit-versie beschikbaar. Ook veel Linux-distro's, zoals Ubuntu, worden niet langer in 32bit-edities uitgebracht.

McAfee ging in het interview desgevraagd ook in op de stilstand van het maximale aantal cores bij processors. De achterblijvende geheugenbandbreedte is volgens hem de belangrijkste reden waarom de topmodellen voor consumenten al een tijdlang op zestien cores blijven steken. Daarnaast stelde hij dat hybride processors met verschillende typen cores vooral voor laptops interessant zijn. AMD-cto Mark Papermaster bevestigde een paar maanden geleden al dat AMD aan dergelijke processors werkt.