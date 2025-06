AMD bevestigt komst consumentenprocessors met hybride architectuur

AMD bevestigt dat het werkt aan consumenten-cpu's met een hybride architectuur. Deze hebben vaak grotere prestatie- en kleinere efficiëntiecores. Het bedrijf wil per toepassing beslissen wanneer de hoeveelheid cores wordt verhoogd, en wanneer er gekozen wordt voor een hybrideontwerp.

Dat zegt AMD's chief technical officer Mark Papermaster in een interview met Tom's Hardware. Hij stelt dat het verhogen van de hoeveelheid cores 'niet langer de enige manier is om aan de eisen van klanten te voldoen'. In sommige gevallen willen klanten bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid cores, maar meer versnelling, beweert hij.

Papermaster vervolgt: "Maar je ziet ook variatie in de cores zelf, waarbij prestatiekernen gemixt worden met efficiëntiekernen die gemixt worden met acceleratie. Dus we krijgen nu niet alleen variaties in coredichtheid, maar ook variaties in het type core en hoe je de kernen configureert." Op de vraag of we een hybride architectuur kunnen verwachten in consumentenprocessors zegt Paperman: "Absoluut. Dat zie je nu al, en dat wordt alleen maar meer." Hij zegt dat de Ryzen 7040-cpu's al een vroeg voorbeeld zijn van een hybride structuur, aangezien deze processors geïntegreerde AI-acceleratie bevatten.

In maart gingen er door gelekte documenten al geruchten dat AMD werkt aan Phoenix-apu's met een hybride architectuur. Daarbij zouden er twee verschillende soorten cores worden ondersteund: Performance en Efficiency. De twee soorten cores zouden ieder een andere featureset krijgen. De prestatiekernen doen het zwaardere werk, terwijl de kleinere cores de achtergrondprocessen regelen om zo de algehele efficiëntie te verhogen.

Met de komst van een hybride architectuur volgt AMD concurrent Intel. Laatstgenoemde introduceerde in 2021 zijn Alder Lake-processors, die ook beschikken over prestatie- en efficiëntiecores. Intels zuinigere E-cores nemen minder chipoppervlakte in beslag en hebben een lager stroomverbruik dan de krachtigere P-cores. Ook ontbreekt ondersteuning voor hyperthreading in Intels efficiëntiecores.