Intel geeft specificaties en prijzen twaalfde generatie Core-processors vrij

Intel heeft de specificaties van zijn twaalfde generatie Core-processors vrijgegeven, die tot nu toe bekendstonden onder de codenaam Alder Lake. Topmodel Core i9 12900K krijgt in totaal zestien cores en een maximaal stroomgebruik van 241W. De cpu's liggen op 4 november in de winkel.

In augustus gaf Intel al de nodige technische achtergrondinformatie over de Alder Lake-processors vrij, op basis waarvan Tweakers een uitgebreide preview schreef. Nieuw zijn onder meer het Intel 7-procedé en de hybride architectuur met een combinatie van zuinige Gracemont-cores en snelle Golden Cove-cores. Ook ondersteunen de processors voor het eerst DDR5-geheugen en PCI Express 5.0. Om al die veranderingen te faciliteren, wordt bovendien de nieuwe socket 1700 geïntroduceerd.

Nu geeft Intel een concreet voorbeeld van wat er mogelijk is met deze hybride architectuur, die de chipfabrikant 'de grootste architectuuromslag in een decennium' noemt. Bij een gelijkaardig stroomgebruik zou de Core i9 12900K 50 procent hogere multithreaded-prestaties leveren dan de 11900K. Voor gelijke prestaties als de 11900K (250W) zou de 12900K genoeg hebben aan een vermogen van 65W.

Specificaties en afscheid van TDP

Nog niet officieel bekend waren de specificaties per model. In eerste instantie komt Intel met zes modellen: de Core i9 12900K, Core i7 12700K en Core i5 12600K, waarbij van elke variant een F-versie zonder geïntegreerde gpu te koop zal zijn. De cpu's hebben tussen de zes en acht snelle cores en vier of acht zuinige cores, elk met eigen base- en turbokloksnelheden.

Opvallend is dat Intel niet langer een tdp opgeeft, maar spreekt van een 'processor base power' van 125W en een 'maximum turbo power' die aanzienlijk hoger ligt. Daarmee zet Intel in elk geval voor de overklokbare K-processors een streep door de verwarring die de PL1- en PL2-powerlimits bij de afgelopen generaties veroorzaakten. De nieuwe standaard voor deze processors is dat ze onbeperkt kunnen boosten, tenzij de pc-fabrikant (en in geval van zelfbouw ben je dat zelf) anders bepaalt om binnen de mogelijkheden van de koeling en stroomtoevoer te blijven.

De eerste benchmarks

Ook gaf Intel de eerste benchmarks van de Core i9 12900K vrij. Die zijn uitgevoerd en uitgezocht door Intel zelf, dus het is verstandig om ze met een korreltje zout te nemen. Gemiddeld zou de i9 12900K rond de 15 procent sneller zijn dan een 11900K in games, wat ruim voldoende moet zijn om de achterstand op de Ryzen 5000-chips om te zetten in een voorsprong. In een minder uitgebreide vergelijking met de AMD Ryzen 9 5950X komt de 12900K dan ook duidelijk als winnaar uit de bus - waarbij de Windows 11-patch voor AMD-processors nog niet is toegepast.

Voor contentcreatie zou de 12900K nog meer winst boeken ten opzichte van zijn voorganger, namelijk tussen de 22 en 100 procent sneller in vijf softwarepakketten. Een vergelijking met AMD laat Intel op dat punt achterwege. In een laatste vergelijking van verschillende cores op dezelfde kloksnelheid is te zien dat de kleine Gracemont-cores net zo snel zijn als de 'grote' Skylake-cores die tot de tiende generatie Core-processors werden toegepast.

Adviesprijzen

De nieuwe processors zijn duidelijk duurder dan hun voorgangers. De Core i9 12900K is het meest in prijs gestegen; hij gaat omgerekend en inclusief btw 615 euro kosten. De 11900K had nog een adviesprijs van 548 euro, wat betekent dat de nieuwe chip 67 euro duurder wordt. Ook de i7 12700K en i5 12600K zijn wat prijziger dan hun voorgangers in de 11-serie, maar het verschil blijft bij die modellen beperkt tot enkele tientjes.

De nieuwe processors zijn inmiddels gearriveerd in het Tweakers-testlab, vergezeld van de nodige Z690-moederborden en DDR5-geheugen. Vanaf donderdag 4 november kun je de nieuwe hardware aanschaffen - maar of dat ook een goed idee is, lees je dan natuurlijk op onze site.