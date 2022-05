Foto's van ASRock Z690 Taichi Razer Edition verschijnen online

Er is een Razer Edition van ASRocks Z690 Taichi-moederbord opgedoken. Dit moederbord bevat onder andere Razer Chroma-rgb-leds, maar lijkt verder identiek aan de reguliere Z690 Taichi. De twee bedrijven brachten eerder al samen twee AM4-moederborden uit.

Het moederbord werd opgemerkt door Twitter-gebruiker momomo_us. Op het moederbord ontbreken de tandwielontwerpen die op ASRocks reguliere Taichi-moederborden te vinden zijn. In plaats daarvan wordt het moederbord voorzien van rgb-leds, die individueel aanstuurbaar zijn via de Razer Chroma-software. Het moederbord wordt ook voorzien van een Razer Edition-logo. Het Razer-moederbord is daarnaast grotendeels zwart, waar de reguliere Z690 koperkleurige accenten bevat.

De Razer-uitgave lijkt verder identiek aan de reguliere Z690 Taichi. Te zien is dat de Razer Edition wederom beschikt over twee Thunderbolt 4-poorten van het type C, een HDMI 2.1-aansluiting, twee ethernetconnectors en Wi-Fi 6E-ondersteuning, net zoals de reguliere variant. Vermoedelijk krijgt de Z690 Taichi Razer Edition daarmee ook DDR5-6400-ondersteuning en hetzelfde vrm-ontwerp met 20 fasen en Dr.MOS-vrm's. Er zijn verder drie M.2-slots te zien, waarvan er vermoedelijk twee een PCIe 4.0-interface bieden.

Het is niet bekend wanneer de ASRock Z690 Taichi Razer Edition uitkomt of wat deze gaat kosten, hoewel Twitter-gebruiker _MGKZ opmerkt dat het moederbord bij een Europese webshop staat voor 750 euro. De reguliere ASRock Z690 Taichi verschijnt op 4 november, tegelijk met Intels eerste Alder Lake-processors. De fabrikant heeft nog geen adviesprijs voor dat moederbord gedeeld.

De ASRock Z690 Taichi Razer Edition (boven) en de reguliere Z690 Taichi. Bronnen: @momomo_us op Twitter en ASRock