Gerucht: Intel Alder Lake-P-cpu's voor laptops krijgen tot 14 cores en DDR5

Intels komende Alder Lake-P-cpu's voor laptops krijgen mogelijk maximaal 14 cores en een tdp van 12 tot 45W, blijkt uit een uitgelekte roadmap. De roadmap toont ook lager gepositioneerde Alder Lake-M-laptop-cpu's met maximaal 10 cores en tdp's van 7 tot 15W.

De uitgelekte roadmap, die is gepubliceerd door Wccftech, bevestigt dat de Alder Lake-P-laptopchips beschikken over Xe-gpu's met maximaal 96 execution units. De cpu's krijgen ook standaard ondersteuning voor DDR5, Lpddr5, PCIe 5.0, Thunderbolt 4 en Wi-Fi 6E. Volgens Wccftech krijgt het hoogst gepositioneerde model zes krachtige Golden Cove-cores met hyperthreading en acht efficiënte Gracemont-kernen zonder hyperthreading. Dat komt neer op 14 cores en 20 threads.

De kloksnelheden worden niet genoemd, maar de slide bevestigt wel dat Alder Lake-P-chips een tdp tussen de 12W en 45W krijgen, afhankelijk van het model. Daarmee dient deze serie als vervanging voor de huidige Tiger Lake-H45-, H35- en UP3-chips, die ook bedoeld zijn voor laptops en tdp's tussen de 12W en 45W bieden.

De roadmap van Wccftech noemt verder de komst van een Alder Lake-M-serie laptopprocessors. Die chips zouden maximaal tien cores krijgen, wat volgens Wccftech neerkomt op twee krachtige cores en acht energiezuinige kernen. Dat komt overeen met eerder uitgelekte informatie over Intels komende zuinige laptopchips.

Deze cpu's krijgen daarmee tdp's tussen de 7 en 15W. De roadmap spreekt ook over ondersteuning voor PCIe 4.0 en Lpddr4x- en Lpddr5-geheugen. PCIe 5.0- en DDR5-ondersteuning lijken te ontbreken in dit segment. Verder wordt ondersteuning voor Thunderbolt 4 en Wi-Fi 6E genoemd en de Alder Lake-M-chips krijgen Xe-gpu's met maximaal 96 eu's.

De roadmap stelt dat de Intel Alder Lake-P-cpu's tussen november 2021 en maart 2022 in productie gaan. De Alder Lake-M-chips volgen later, tussen januari en april 2022. Het is nog niet bekend wanneer de eerder laptops met Alder Lake-processors op de markt verschijnen. Naar verwachting presenteert Intel zijn laptopchips tijdens de CES in januari. De eerste Alder Lake-desktopvarianten worden al in november verwacht.

Afbeelding via Wccftech