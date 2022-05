Foto toont mogelijk prototype van Z690-moederbord voor Intel Alder Lake-cpu's

Er zijn foto's van een mogelijk Intel Z690-moederbord opgedoken op een Chinees socialmediaplatform. Een Bilibili-gebruiker deelt afbeeldingen van een dergelijk moederbord, dat gebruikt zou worden voor Intels komende Alder Lake-S-cpu-serie.

Het is onbekend welke board partner dit moederbord produceert, maar uitgaande van het vrm-ontwerp met 23 fasen in een 18+2+3 lijkt het een high-end model te betreffen, schrijft ook VideoCardz. De Bilibili-gebruiker schrijft dat het een Z690-moederbord betreft, merkte Twitter-gebruiker davideneco25320 op. Het moederbord is momenteel nog onder embargo, schrijft de Bilibili-gebruiker.

Het zou een prototype van een Z690-moederbord zijn, waardoor het verschillende aansluitingen mist. Zo ontbreken de twee 8-pinsaansluitingen voor de cpu-stroomvoorziening. Ook de LGA1700-socket is incompleet. Verder beschikt het moederbord over drie M.2-slots voor ssd's. De leaker geeft verder geen details over het moederbord.

Naar verwachting introduceert Intel zijn eerder Alder Lake-processors en de Z690-chipset rond het Intel innovation-evenement, dat op 27 oktober plaatsvindt. De eerste producten zouden daarmee tussen 25 oktober en 19 november uitkomen, meldde Igor's LAB eerder deze week. De processors worden geproduceerd op de Intel 7-node. Dat is het voormalige 10nm Enhanced Superfin-procedé van het bedrijf; Intel gaf zijn nodes recentelijk nieuwe namen, die een 'duidelijker beeld' moeten geven in vergelijking met concurrerende chipproducten. Er verschenen eerder al details over de komende Alder Lake-chips, die zouden beschikken over twee soorten cores, DDR5-ondersteuning en mogelijk ook PCIe 5.0.

Afbeeldingen via Bilibili