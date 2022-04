Specificaties en benchmarkresultaten van Intel Core i5-12400-cpu verschijnen

Een leaker heeft vermeende details en benchmarkresultaten van een onaangekondigde Intel Core i5-12400-desktop-cpu gepubliceerd op Chinees sociaal medium Bilibili. De cpu is onder andere getest in CPU-Z, Cinebench en de AIDA64-stresstest.

De Intel Core i5-12400 beschikt over zes P-cores met hyperthreading, blijkt uit informatie van een Bilibili-leaker die werd opgemerkt door Twitter-gebruiker HXL. Dit Alder Lake-model krijgt verder geen energiezuinige E-kernen. Bij hoger gepositioneerde modellen is dat wél het geval, bevestigde Intel eerder. De processor zou verder beschikken over 18MB L3-cache en een tdp van 65W. De boost clock zou 4,4GHz op een enkele core en 4,0GHz op alle cores bedragen.

In de CPU-Z-test haalde de Intel Core i5-12400 een singlecore-score van 681,7 en een multicore-resultaat van 4983,8. Wccftech merkt op dat die scores beide hoger zijn dan die van de AMD Ryzen 5 5600X, die ook over zes cores en twaalf threads beschikt. De multicore-prestaties zouden ook 18 procent hoger uitvallen dan de huidige Intel Core i5-11400 uit de Rocket Lake-generatie.

Dit resultaat geldt ook voor Cinebench R20, waar de Core i5-12400 een singlecore-score van 659 en een multicore-resultaat van 4784 haalt. Beide scores vallen hoger uit dan Cinebench R20-resultaten van de AMD Ryzen 5 5600X die Tweakers noteerde in de Ryzen 5000-review. De Bilibili-gebruiker testte de Core i5-12400 ook in AIDA64, waar de leaker een stroomverbruik van 78,5W en een cpu-temperatuur van 60 graden Celsius noteerde. De gebruikte processorkoeler is niet bekend.

Intel brengt zijn eerste Alder Lake-processors naar verwachting op 4 november uit. Volgens eerdere geruchten zouden op die datum alleen overklokbare cpu's met een K- en KF-achtervoegsel verschijnen. De Core i5-12400 valt hier niet onder. Mochten de eerdere geruchten kloppen, dan is niet bekend wanneer deze processor wél op de markt verschijnt. Het is ook niet bekend wat deze cpu gaat kosten, maar de huidige Core i5-11400 staat in de Pricewatch vanaf € 185,05.

De benchmarkresultaten. Afbeeldingen via Bilibili