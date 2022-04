Foto's tonen engineering sample van Intel Core i9-12900K-desktopprocessor

Er zijn afbeeldingen opgedoken van een engineering sample van de komende Intel Core i9-12900K-desktopprocessor. Een Twitter-gebruiker heeft daarvan foto's gepubliceerd. Er gingen eerder al berichten rond dat dergelijke samples verkocht worden in China.

Twitter-gebruiker YuuKi_AnS publiceerde deze week foto's van een engineering sample van een Alder Lake-processor. Het betreft een vroege versie van een Intel Core i9-12900K. YouTube-kanaal Linus Tech Tips publiceerde eerder deze week ook een foto van eenzelfde sample op Twitter, hoewel deze later werd verwijderd, merkte ook VideoCardz op. Er gingen eind september al berichten rond dat er tweedehands Alder Lake-samples werden verkocht op het Chinese e-commerceplatform Taobao.

De foto's tonen een Intel Confidential QX7H-sample. Dat zijn zogeheten 'ES2'-samples, die volgens VideoCardz doorgaans in de maanden voorafgaand aan een release verstrekt worden aan board partners. De testchip heeft kloksnelheden tussen de 3,5GHz en 4,5GHz. Dergelijke cpu's komen qua specificaties echter niet overeen met de uiteindelijke chips die op de markt verschijnen, omdat ze kunnen kampen met kleine bugs en lagere kloksnelheden hebben dan de releaseversies.

Er verschenen eerder al details over de Intel Core i9-12900K bij Nederlandse webshops, en in de maanden daaraan voorafgaand gingen ook al veelvuldig geruchten rond over Intels Alder Lake-processors. De Core i9-12900K krijgt acht krachtige P-cores met hyperthreading, gecombineerd met acht energiezuinige E-cores zonder hyperthreading. Daarmee beschikt de chip over 16 cores en 24 threads.

MSI liet eerder weten dat het bedrijf op 4 november Alder Lake-upgradekits voor zijn aio-waterkoelers uitbrengt, waarmee deze koelers geschikt worden gemaakt voor socket LGA1700-moederborden. Dat doet vermoeden dat de Alder Lake-cpu's op diezelfde datum uitkomen. De processors worden gemaakt op het Intel 7-procedé, dat vroeger bekendstond als Intel 10nm Enhanced Superfin. De chips ondersteunen DDR5 en PCIe 5.0. Intel deelde eerder dit jaar informatie over de Alder Lake-generatie chips en Tweakers publiceerde daarover een achtergrondverhaal.

Afbeeldingen door YuuKi_AnS via Twitter