Intel-website bevestigt core-configuraties van komende Alder Lake-processors

Intel heeft ontwikkelaarshandleidingen voor zijn komende Alder Lake-processors gepubliceerd. Daarin bevestigt de chipmaker de verschillende core-aantallen voor laptop- en desktopmodellen. De eerste Alder Lake-cpu's verschijnen naar verwachting 4 november.

Intel meldt op zijn website dat er verschillende varianten voor desktop en mobiele toepassingen uitkomen, die beschikbaar komen met verschillende combinaties van cpu-cores en gpu-execution units. Het bedrijf meldt dat Alder Lake-P-cpu's voor laptops maximaal zes krachtige P-cores en acht energiezuinige E-kernen krijgen. Datzelfde bleek eerder al uit een uitgelekte roadmap, maar is nu officieel bevestigd. Ook schrijft Intel dat alle Alder Lake-sku's voor laptops geleverd worden met E-cores. De laptopmodellen krijgen daarnaast geïntegreerde gpu's met maximaal 96 execution units.

De chipmaker schrijft daarnaast dat Alder Lake-S-desktopprocessors maximaal acht P-cores en acht E-cores krijgen. Er zullen ook desktopmodellen zonder E-cores verschijnen. Dat is in lijn met eerdere verwachtingen; recent dook een Intel Core i5-12400 met alleen zes P-cores op. De desktop-sku's met geïntegreerde gpu's krijgen verder 32 execution units, zo schrijft Intel.

Core-types en instructiesets

Het bedrijf publiceert verder details over de verschillende cores die worden gebruikt in de Alder Lake-chips. Zoals het bedrijf eerder al bevestigde, krijgt Alder Lake onder P-cores, die de codenaam Golden Cove dragen. Die cores zijn op prestaties gericht en ondersteunen hyperthreading. Tegelijkertijd krijgen de chips E-cores, die het bedrijf Gracemont noemt. Die zijn gericht op efficiëntie en bieden geen hyperthreading.

Beide core-types beschikken over hun eigen pools met L1- en L2-cache, zodat ze grotendeels onafhankelijk van elkaar kunnen werken. De L3-cache wordt wél gedeeld. De cores ondersteunen volgens Intel ook dezelfde instructiesets. De fabrikant stelt daarbij wel dat alleen de P-cores AVX-512 ondersteunen, en dat die instructies alleen kunnen worden uitgevoerd wanneer de E-cores zijn uitgeschakeld in de bios. Ian Cutress van Anandtech stelt op Twitter echter dat dit een fout is, en dat AVX-512 helemaal niet wordt ondersteund op Alder Lake. "De guide wordt geüpdatet. Het is bevestigd dat AVX-512 niet in Alder Lake zit", schrijft hij.

Afbeeldingen via Intel

Softwareoptimalisaties voor Alder Lake

Intel richt zich in de ontwikkelaarshandleiding verder op softwareoptimalisaties voor deze hybride architectuur. De processors maken gebruik van een Intel Thread Director. Die moet het gebruikte OS bewust maken van de verschillende prestaties en efficiëntie van de twee soorten cores. Zo kan de Thread Director verschillende rekentaken verdelen tussen de juiste core-types. Zonder deze director zou een OS denken dat alle cores even snel zijn, en zouden taken onder de verkeerde cores verdeeld kunnen worden.

Het bedrijf deelt daarbij verschillende 'optimalisatiestrategieën' voor ontwikkelaars van applicaties en games. Applicaties die op geen enkele wijze geoptimaliseerd zijn voor Alder Lake, kunnen alsnog gebruikmaken van de twee core-types dankzij de eerdergenoemde Intel Thread Director, die probeert om de workloads automatisch te verdelen over de cores. Dat moet 'in de meeste gevallen' zorgen voor betere prestaties, maar Intel schrijft dat het in bepaalde gevallen kan voorkomen dat sommige taken worden uitgevoerd op het verkeerde core-type.

In een 'goed' scenario, waarin de ontwikkelaar 'minimale stappen' heeft genomen om hybrid awareness te creëren, zouden de primaire taken verdeeld worden onder de P-cores. Niet-essentiële achtergrondtaken zouden gericht moeten worden op de E-cores.

In het 'beste' scenario zouden ontwikkelaars een taaksysteem met twee thread pools maken. Een primaire pool zou gericht zijn op zware rekentaken die bedoeld zijn voor P-cores. De secundaire thread pool moet taken uitvoeren die 'goed bij E-cores passen'. Intel noemt daarbij verschillende voorbeelden, zoals audio mixing, shader compilation, asset streaming, en decompression. Ontwikkelaars zouden ook primaire taken kunnen offloaden naar E-cores wanneer de prestatiekernen overbelast zijn en er capaciteit over is op de efficiënte cores.

Het bedrijf bevestigt verder dat het samenwerkt met middleware-bedrijven om ondersteuning voor het Alder Lake-platform en diens 'hybride architectuur' toe te voegen aan engines als Unreal Engine en Unity. Dat moet in 'toekomstige releases' gebeuren. Het bedrijf werkt ook met bedrijven als Denuvo om ervoor te zorgen dat bepaalde drm-software de Alder Lake-architectuur kan herkennen.

Eerste chips verschijnen dit kwartaal

Intel bevestigt wederom dat het Alder Lake-platform wereldwijd wordt geïntroduceerd in het vierde kwartaal van dit jaar, hoewel de chipmaker zelf nog geen concrete data noemt. Naar verwachting brengt Intel de eerste Alder Lake-modellen op 4 november uit, zo bleek eerder uit uitgelekte informatie van MSI. Het zou daarbij gaan om overklokbare K- en KF-processors voor desktops, waarbij de laatstgenoemde modellen geen geïntegreerde gpu hebben. De eerste laptopchips en lager gepositioneerde desktopmodellen worden later verwacht.