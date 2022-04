Intel Alder Lake-slides onthullen mogelijke ondersteuning voor PCIe 5.0 en DDR5

Er zijn marketingslides van Intels twaalfde generatie Alder Lake-S-processors uitgelekt. Daaruit blijkt dat de 10nm-processors ondersteuning krijgen voor DDR5 en PCIe 5.0. Intel bevestigde in januari al dat het Alder Lake-platform in de tweede helft van 2021 uitkomt.

De uitgelekte marketingslides, die door VideoCardz zijn gepubliceerd, bevatten onder andere prestatieclaims van Intel. De cpu's zouden singlethreaded 'tot twintig procent beter presteren'. Het is onduidelijk of dit in vergelijking is met Rocket Lake of Tiger Lake; Alder Lake komt beschikbaar voor desktops en laptops. Het worden de eerste 10nm-desktopprocessors van het bedrijf, die volgens eerdere geruchten gebruikmaken van een nieuwe lga1700-socket.

De slides claimen ook dat de multithreaded prestaties 'tot twee keer' beter zouden zijn. Bij die claim noemt Intel onder andere de aanwezigheid van Gracemont-cores in de komende chips. Het bedrijf bevestigde eerder al dat Alder Lake-cpu's twee soorten cores zouden krijgen. Naast snellere Golden Cove-kernen met hyperthreading, krijgen de cpu's ook energiezuinige Gracemont-cores zonder hyperthreading, wat de multithreaded prestaties dus zou moeten verbeteren. De cpu's krijgen daarnaast hardware-gestuurde scheduling om taken te verdelen tussen de verschillende kernen.

Een van de Alder Lake-marketingslides. Afbeelding via VideoCardz

Een die-afbeelding uit de marketingslides bevestigt dat Alder Lake beschikbaar komt met maximaal acht Golden Cove-cores en acht Gracemont-kernen, zoals al werd verwacht. Daarmee krijgen de processors maximaal 16 cores en 24 threads. De afbeelding toont ook dat de processors een geïntegreerde Intel Xe-gpu krijgen.

Uit de slides blijkt verder dat Intel Alder Lake-cpu's over zestien PCIe 5.0 en vier PCIe 4.0-lanes beschikken. Er gingen eerder al geruchten rond over PCIe 5.0-ondersteuning op Intels komende desktop-cpu's, maar het bedrijf heeft dit nog niet bevestigd. Los hiervan, beschikken ook de komende 600-serie chipsets van Intel over aanvullende PCIe 3.0- en 4.0-lanes. Deze chipsets zouden daarnaast geïntegreerde ondersteuning voor Wi-Fi 6E hebben. Ook Thunderbolt 4 wordt ondersteund. Daarmee werkt USB 4.0, dat is gebaseerd op Thunderbolt, ook op Intels komende processors.

Het Alder Lake-platform biedt volgens de slides ook ondersteuning voor zowel DDR5- als DDR4-geheugen. Ook dit ligt in de lijn der verwachtingen; er gaan al langer geruchten rond dat Alder Lake ondersteuning biedt voor DDR5 en eerder deze maand toonde geheugenfabrikant Longsys DDR5-benchmarks op een Alder Lake-cpu. VideoCardz schrijft dat moederborden met Z690-chipset vermoedelijk DDR5-geheugen ondersteunen. Lager gepositioneerde chipsets uit de 600-serie zouden DDR4-geheugen behoeven. De Alder Lake-laptopvarianten zouden Lpddr4- en Lpddr5-geheugen ondersteunen.

Intel bevestigde de komst van Alder Lake tijdens de CES in januari, maar deelde toen nog weinig concrete details. Wel bevestigde het bedrijf toen al dat de processors worden gemaakt op een 10nm-procedé. De eerste Intel Alder Lake-processors worden volgens Intel in de tweede helft van 2021 uitgebracht, maar er is nog geen concrete releasedatum bekend.