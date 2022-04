Microsoft heeft tweede Windows 10-update vrijgegeven voor printproblemen

Microsoft heeft op vrijdag een tweede update vrijgegeven voor het probleem rondom bepaalde printers en Windows 10. Nu moeten naast de potentiële blue screens of death ook de verstoorde prints die de bsod-fix introduceerde, verholpen zijn.

Het begon met een beveiligingsupdate voor Windows 10 die op 9 maart geïntroduceerd werd. Die was bedoeld om twee kwetsbaarheden in de printfunctie van Windows te verhelpen. Daaropvolgend begonnen de meldingen van bsod's bij het indienen van printopdrachten binnen te komen. Zes dagen later, op 15 maart, kwam Microsoft met een update voor dat probleem.

De problemen met printopdrachten deden zich in ieder geval voor op Windows 10 versie 20H2, in combinatie met Windows Server-printers. In ieder geval printers van Kyocera, Ricoh en Zebra leken getroffen door het probleem.

Met die tweede patch brak echter ook het tweede probleem aan. Zoals Microsoft het omschreef hadden prints daarna 'incomplete of ontbrekende grafische elementen, problemen met uitlijning en opmaak, of waren ze volledig blanco'. Deze update, van donderdagavond 18 maart, moet dat weer verhelpen. De update is KB5001649.