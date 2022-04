Microsoft gaat Xbox Auto HDR-functie uitbrengen voor Windows

Microsoft gaat de Auto HDR-functie van recente Xbox-consoles uitbrengen voor pc's. Een testversie van de feature is momenteel beschikbaar voor de meest recente Windows Insider Preview 21337-build.

De testversie van Auto HDR voor pc's werkt met 'meer dan 1000 DirectX 11- en 12-games', meldt Microsoft-medewerker Hannah Fisher in een blogpost. De werking is hetzelfde als op de Xbox Series X- en S-consoles. Auto HDR wordt alleen gebruikt voor games die niet standaard al hdr ondersteunen en werkt alleen op hdr-monitoren. "Terwijl sommige studio's hun spellen zelf geschikt maken voor hdr-weergave, zal Auto HDR alleen sdr-games gebruiken en het kleur- en helderheidsbereik op intelligente wijze uitbreiden tot hdr", schrijft Fisher.

Microsoft meldt dat er momenteel nog aan de pc-versie van Auto HDR wordt gewerkt. Zo is de functie nog niet beschikbaar voor alle DirectX 11- en 12-games, doordat 'voor sommige titels moeilijk te bepalen is of ze in aanmerking komen voor Auto HDR'. Microsoft schrijft verder dat de functie wat gpu-rekenkracht vergt, maar het bedrijf verwacht niet dat het 'de game-ervaring significant zal beïnvloeden'.

Auto HDR in Gears 5. Afbeelding via Microsoft

De Auto HDR-functie is beschikbaar in Windows Insider Preview-build 21377. De feature wordt automatisch aangezet wanneer gebruikers hdr al hebben ingeschakeld op hun systeem. Auto HDR is ook te vinden in de beeldscherminstellingen, onder 'Windows HD Color Settings'. Gebruikers dienen hdr en Auto HDR beide in te schakelen om de nieuwe functie te gebruiken. Het is nog onbekend wanneer Auto HDR wordt toegevoegd aan de releaseversie van Windows 10.

De nieuwe Insider Preview-versie bevat ook verschillende andere wijzigingen. Zo kunnen virtuele bureaubladen na de update ieder van een andere achtergrond voorzien worden. Ook de volgorde van dergelijke desktops kunnen gewijzigd worden. Verder krijgt de Windows Verkenner een nieuwe lay-out met extra padding tussen de verschillende onderdelen van de interface. Gebruikers kunnen ook terugwisselen naar het oude Verkenner-ontwerp. Notepad wordt voortaan geüpdatet via de Windows Store, meldt Microsoft.