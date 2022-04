YouTube test controle op auteursrechteninbreuk bij uploaden van video's

YouTube test een functie die video's tijdens het uploaden controleert op auteursrechtenschendingen. Dit moet gebruikers de kans geven om mogelijke copyrightproblemen op te lossen voordat de video zichtbaar wordt op het platform.

De functie werd opgemerkt door Twitter-gebruiker Matt Navarra. De copyrightcontrole wordt uitgevoerd tijdens het uploaden van de video. De functiebeschrijving meldt dat YouTube de video controleert 'op eventuele auteursrechtelijke problemen die de zichtbaarheid kunnen beperken'. Als het systeem constateert dat de video content bevat die beschermd is onder het auteursrecht, dan kunnen gebruikers de video hierop aanpassen voordat deze wordt gepubliceerd.

Het is niet duidelijk hoe de nieuwe functie werkt. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij YouTube. Vermoedelijk maakt de feature gebruik van Content ID, schrijft ook XDA Developers. Content ID is een systeem waarmee Google geüploade video's momenteel al vergelijkt met een database van auteursrechtelijk beschermde content. Wanneer het systeem een overeenkomst tegenkomt, wordt de video in kwestie gemarkeerd. Copyright-eigenaren die auteursrechtenschendingen tegenkomen via Content ID, kunnen eventueel een claim indienen bij de video.

Het lijkt vooralsnog te gaan om een testversie van de functie, die mogelijk alleen aan bepaalde gebruikers van het platform wordt getoond. Het is nog niet bekend of en wanneer de functie beschikbaar komt voor alle YouTube-gebruikers.