YouTube gaat het aantal dislikes van video's verbergen

Google gaat voortaan het aantal dislikes verbergen op alle YouTube-video's. Het bedrijf doet dat om 'gerichte dislike-aanvallen en pesterijen' op het platform tegen te gaan. De dislike-knop zelf blijft wel beschikbaar.

Volgens Google wordt de verandering vanaf woensdag geleidelijk uitgerold naar alle YouTube-gebruikers. Na de aanpassing is het aantal dislikes op een YouTube-video enkel zichtbaar voor de uploader daarvan, en dus niet langer openbaar. Gebruikers kunnen video's wel blijven disliken. Dat zal volgens het bedrijf invloed hebben op de aanbevolen video's die gebruikers te zien krijgen, en dislikes moeten ook functioneren als privé-feedback voor YouTube-creators.

Google geeft aan dat het bedrijf zich ervan bewust is dat sommige gebruikers de dislike-aantallen gebruiken om te beslissen of ze een video wel of niet willen bekijken. "We weten dat jullie het misschien niet eens zijn met deze beslissing, maar we geloven dat dit het juiste is om te doen voor het platform", schrijft het bedrijf.

De aanpassing komt niet geheel als een verrassing. Er wordt sinds eind maart geëxperimenteerd met het verbergen van dislikes op YouTube-video's. Het bedrijf gaat niet concreet in op de resultaten van het eerdere experiment, maar geeft aan dat er minder 'dislike-aanvallen' werden uitgevoerd op video's wanneer het aantal dislikes verborgen was. Bij dergelijke aanvallen laten groepen gebruikers slechte waarderingen achter bij specifieke YouTube-video's of -kanalen.

Volgens Google blijkt uit feedback dat vooral kleinere en beginnende YouTube-kanalen slachtoffer worden van dit gedrag, en het bedrijf wil dit in de toekomst voorkomen. "We willen een inclusieve en respectvolle omgeving creëren waar makers de kans krijgen om te slagen en zich veilig voelen om zich uit te drukken."