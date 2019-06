YouTube gaat discriminerende en haatzaaiende video's en kanalen offline halen

YouTube gaat video's en kanalen die discrimineren of haatzaaien offline halen. Dat heeft de videosite bekendgemaakt. De strengere regels moeten voorkomen dat er schadelijke video's verschijnen op de videosite.

Het gaat onder meer om video's van holocaustontkenners, maar ook filmpjes van mensen die claimen dat een bepaald ras, geslacht of seksualiteit superieur is, meldt YouTube. Het beleid gaat vanaf woensdag in, maar het kan even duren voor alle video's die YouTube offline wil halen ook daadwerkelijk van de servers zijn verdwenen.

Het Google-dochterbedrijf ondernam al eerder stappen tegen zulke video's. Zo kunnen de makers al langer geen geld meer verdienen dankzij advertenties en probeert YouTube de verspreding te beperken door het aantal likes en reacties te beperken.

Daarnaast onderneemt YouTube actie tegen video's die de grenzen opzoeken van wat mag, zoals video's die claimen een wonderbaarlijke genezing voor een ziekte te hebben of die betogen dat de aarde plat is. Minder gebruikers zullen aanbevelingen krijgen van dergelijke video's. Een pilot daarvan liep al in de Verenigde Staten, maar komt nu in meer landen.

YouTube kwam deze week nog in opspraak, omdat het weigerde op te treden tegen Steven Crowder. Hij zet in zijn video's volgens Vox-videomaker Carlos Maza aan tot haat tegen hem, onder meer vanwege zijn afkomst en seksualiteit. Maza beriep zich zonder succes op YouTubes eigen regels tegen intimidatie.