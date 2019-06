Invullen socialemedia-accounts is voortaan verplicht bij visumaanvraag VS

De VS heeft nieuwe formulieren voor visumaanvragen online gezet met daarin de verplichting voor bijna alle aanvragers om hun accountnamen voor sociale media te verstrekken. Ook moeten bezoekers van het land oude e-mailadressen en telefoonnummers invullen.

De nieuwe formulieren bevatten volgens CBS News een lijst van sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube waarbij de visumaanvrager zijn accountnamen moet invullen. Voor platformen die niet op de lijst staan is het verstrekken van accountnamen nu nog vrijwillig, maar de VS breidt de lijst nog uit. Het gaat om accountnamen die personen in de afgelopen vijf jaar hebben gehad en ook de e-mailadressen en telefoonnummers van de afgelopen vijf jaar dienen ingevuld te worden. Wie de formulieren niet naar waarheid invoert loopt het risico op 'serieuze immigratieconsequenties', zeggen Amerikaanse autoriteiten tegen The Hill.

De maatregel geldt voor iedere persoon die een visum voor de Verenigde Staten aanvraagt. Het gaat daarmee in een jaar om naar verwachting zo'n veertien miljoen visumaanvragen voor werk en studie en zevenhonderdduizend aanvragen voor immigratie. Alleen bepaalde diplomatieke visa zijn uitgesloten van de verplichting. Het gaat niet om de zogenoemde Esta-formulieren voor reistoestemming naar de VS, die toeristen in moeten vullen. Ook daarbij vragen de autoriteiten sinds 2016 naar accountnamen voor sociale media, maar de invulling is optioneel.

De VS gebruikt de gegevens voor onderzoek naar de achtergrond van visumaanvragers. Het doel is bijvoorbeeld om mede hiermee te voorkomen dat terroristen het land binnen omen. De maatregel werd vorig jaar maart aangekondigd en is vrijdag van kracht geworden. Personen die een visum aanvroegen en die afkomstig waren uit land met verhoogd risico op de aanwezigheid van terroristische groeperingen waren al verplicht hun accounts voor sociale media op te geven. Daarbij ging het om zo'n 65.000 personen per jaar.