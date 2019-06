Uitgelekte info verraadt komst Hue-stekker en Hue-lampen met gloeidraad

Een uitgelekte folder bevat informatie over een reeks nieuwe Hue-producten van Signify, het voormalige Philips Lighting. Naast een Hue Smart Plug zouden er later dit jaar onder meer Hue Filament-lampen met een gloeidraad verschijnen.

De Hue Smart Plug uit de folder die iCulture via een tipgever in handen kreeg is een slimme stekker die compatibel zou zijn met Apple HomeKit. Gebruikers kunnen schema’s en timers instellen om de aangesloten lamp te bedienen, maar ook gebruikmaken van sensoren. De Hue Smart Plug zou zich ook met spraak laten bedienen via de Google Assistent, Amazon Alexa en Siri van Apple. De adviesprijs bedraagt 29,95 euro.

De uitgelekte folder laat ook foto’s zien van nieuwe Philips Hue Filament-lampen. Dat zijn 'peertjes' die er door hun zichtbare gloeidraad uitzien als klassieke gloeilampen. Er zouden drie modellen in de maak zijn: een kleine ronde, E27, een grote ronde, G93, en een langwerpige variant, ST19. iCulture constateerde dat deze lampen ook met bluetooth werken, waardoor een Hue Bridge voor deze producten wellicht niet noodzakelijk is. De prijzen variëren van 19,95 tot 29,95 euro.

Volgens de site verschijnen er in het najaar ook nog nieuwe versies van bestaande Hue-lampen, zoals de kaarsvorm en de GU10-variant. Ook zou er een opvolger van de Hue Go-lichtbol in de pijplijn zitten, evenals een aantal nieuwe spots.

Bijna alle nieuwe Philips Hue-producten zouden gepland staan voor september of oktober. De verwachting is dat Signify ze officieel gaat onthullen tijdens de IFA-beurs in Berlijn die plaatsvindt van 6 tot en met 11 september.

Signify wilde geen commentaar geven op de publicatie.

Een aantal van de uitgelekte Philips Hue-producten. Afbeelding: iCulture