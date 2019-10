D-Link brengt compact slim stopcontact met Alexa- en Assistent-ondersteuning uit

D-Link brengt de Mini Wi-Fi Smart Plug DSP-W118 uit, een slim stopcontact met compacte afmetingen zodat er twee naast elkaar gebruikt kunnen worden. Het slimme stopcontact heeft ondersteuning voor Amazon Alexa, Google Assistent en ifttt.

De Smart Plug DSP-W118 maakt verbinding via wifi en kan aangestuurd worden via de mydlink-app of de spraakassistenten van Amazon en Google. Via ifttt kan het slimme stopcontact ook verbonden worden met andere smarthomesystemen.

D-Links DSP-W118 is de opvolger van de vorig jaar geïntroduceerde DSP-W115. Het nieuwe model is wat compacter, zodat er twee naast elkaar gebruikt kunnen worden. Ook is het verbruik volgens de specificaties lager; D-Link stelt dat de smart plug minder dan 3W verbruikt. Bij het vorige model was dat maximaal 5W.

Er is ondersteuning voor 802.11n/g-wifi met wpa- en wpa2-beveiliging. De smart plug heeft een aan-uitknop en een statusled. Het gewicht is 122 gram en de afmetingen zijn 60x60x65mm. D-Link biedt het slimme stopcontact aan voor een adviesprijs van 32,90 euro.