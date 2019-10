Battlefield V heeft nieuwe map geïnspireerd op metro-speelveld uit Battlefield 3

Battlefield V krijgt donderdag een nieuw speelveld voor de multiplayer, genaamd Operation Underground. Deze map is geïnspireerd door het Operation Métro, een bekende, populaire map uit het acht jaar oude Battlefield 3.

Operation Métro was gesitueerd in een ondergronds metrostation in een hedendaagse representatie van Parijs, maar Operation Underground speelt zich af in een stedelijk Duits gebied dat door de oorlog verwoest is. Spelers moeten zowel boven als onder de grond strijden om de controle.

EA meldt dat de map te spelen is in de gamemodi Conquest, Squad Conquest, Breakthrough en Team Deathmatch. Ook de in Battlefield: Bad Company 2 populair geworden Rush-modus is te spelen in Operation Underground, al is dit slechts tijdelijk.

Operation Métro en ook Operation Underground kenmerken zich door de aanwezigheid van snelle, chaotische infanteriegevechten in soms kleine, nauwe ruimtes. Niet alleen het ondergrondse treinstation is onderdeel van het nieuwe speelveld, maar ook de straten van de stad erboven en een open plein. Volgens de uitgevers heeft Dice voor de nieuwe map een aantal knelpunten uit Métro weggehaald en nieuwe flankerende routes toegevoegd.