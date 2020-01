Battlefield V krijgt hoofdstuk dat draait om junglegevechten in Stille Oceaan

Battlefield V krijgt een nieuwe hoofdstuk genaamd Into the Jungle. Zoals de naam al suggereert draait dit hoofdstuk om de junglegevechten tussen de Amerikanen en de Japanners die zich in de Tweede Wereldoorlog afspeelde in de Stille Oceaan.

Into the Jungle wordt het zesde hoofdstuk dat aan Battlefield V wordt toegevoegd en komt op 6 februari beschikbaar voor iedereen die het spel bezit. De belangrijkste toevoeging is een speelveld dat de Salomonseilanden introduceert, een belangrijk strijdtoneel in de Tweede Wereldoorlog, waar bijvoorbeeld de strijd om Guadalcanal plaatsvond, het grootste eiland van de eilandengroep.

Volgens uitgever Electronic Arts draait de strijd op de nieuwe map om gevechten op de korte afstand, met dichte bebossing, rivieren, donkere mangroven, moerassen en verborgen bunkers. Het draait vooral om infanteriegevechten, maar land- en zeevoertuigen spelen ook een rol. Naast de bekende modi als Conquest, Squad Conquest en Team Deathmatch zegt EA dat het nieuwe speelveld vooral ook geschikt is voor de Breakthrough-modus, waarbij de Amerikanen vanuit zee het strand moeten bestormen en zich een weg moeten banen door de jungle.

Verder komen er nieuwe wapens beschikbaar, die overigens eerst ontgrendeld moeten worden. Het gaat onder meer om de Amerikaanse bazooka voor de Assault-klasse en de lunge mine voor de Japanners. Deze mijn was in feite een zelfmoordwapen gericht tegen tanks. Uit een eerdere testvideo blijkt dat dit wapen in Battlefield V waarschijnlijk niet als zelfmoordwapen inzetbaar is, waarbij de speler nog in leven blijft nadat hij met dit wapen een tank bestormt. Daarnaast krijgt de Assault-klasse ook de beschikking over de M2 Carbine.

Eerder bracht ontwikkelaar Dice het vijfde hoofdstuk uit voor Battlefield V, waarmee meerdere nieuwe speelvelden werden toegevoegd die ook allemaal gesitueerd zijn in de Stille Oceaan: de strijd om Iwo Jima, een speelveld genaamd Pacific Storm en Wake Island.