KPN verloor vorig jaar 56.000 internetklanten

KPN heeft zijn cijfers van het afgelopen kwartaal en de cijfers van het gehele vorige jaar gepresenteerd, waaruit blijkt dat het bedrijf vorig jaar in totaal 56.000 breedbandklanten heeft verloren.

KPN meldt in de financiële cijfers dat het in het laatste kwartaal van vorig jaar 16.000 klanten voor vast internet verloor. Het bedrijf verklaart dat onder meer door te wijzen op migraties vanuit consumenten naar aanbod voor kleine bedrijven. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal van vorig jaar schreef KPN het toenmalige verlies van 24.000 internetklanten toe aan de integratie van Telfort. De gemiddelde omzet per breedbandgebruiker steeg in het kwartaal met 5,2 procent ten opzichte van 2018, tot 48 euro.

Het aantal huishoudens dat zowel een vast als een mobiel abonnement combineert, daalde in het afgelopen kwartaal met 2000 huishoudens. Daarmee zit het totale aantal op 1,4 miljoen huishoudens. Over heel 2019 was op dat vlak een stijging te zien van 59.000 huishoudens. Het aantal huishoudens dat vast en mobiel combineert steeg tijdens het vierde kwartaal van 2019 naar 49 procent van het totaal aantal breedbandklanten; dat lag in het laatste kwartaal van 2018 nog op 46 procent.

Naast het aantal breedbandklanten en het aantal huishoudens dat vast en mobiel combineert, daalde ook het aantal iptv-klanten, met 14.000. KPN schrijft deze dalingen vooral toe aan de integratie van Telfort. Het aantal klanten dat vast en mobiel combineert zit nu in totaal op 2,25 miljoen. Van alle mobiele klanten heeft 63 procent ook een vast abonnement, terwijl dat een jaar eerder nog op 57 procent uitkwam.

KPN schrijft dat het in het afgelopen kwartaal 50.000 huishoudens heeft aangesloten op glasvezel, waarmee het totale aantal nieuwe huishoudens met glasvezel in 2019 uitkomt op 120.000. Het bedrijf zegt dat het zijn bouwcapaciteit en glasvezelprojecten moet opvoeren en versnellen om de aanleg van glasvezelnetwerken te versnellen, om zodoende de ambitie van 1 miljoen extra huishoudens met glasvezel in 2021 te kunnen halen.

De winst van KPN kwam in het vorige kwartaal uit op 84 miljoen euro, terwijl een jaar eerder nog een verlies van 47 miljoen euro werd gemaakt. De omzet daalde van 1,44 miljard euro in het vierde kwartaal van 2018 naar 1,39 miljard euro in het afgelopen kwartaal. Ook op jaarbasis is een omzetdaling te zien, maar de winst steeg aanzienlijk: in 2018 was de totale winst 292 miljoen euro, tegenover 614 miljoen euro in 2019.