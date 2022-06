KPN verliest minder vaste klanten en meldt groei van aantal glasvezelklanten

KPN verliest nog altijd klanten op de markt voor vast internet, al is het negatieve aantal wel minder groot dan in het vorige kwartaal. Daarnaast heeft de provider in het afgelopen kwartaal meer glasvezelklanten erbij gekregen.

Uit de kwartaalcijfers blijft dat het aantal klanten met vaste diensten met 35.000 afnam; een kwartaal eerder was op dit onderdeel nog een daling te zien van 48.000. Het totaal aantal klanten met vaste diensten zit na afronding van de eerste helft van dit jaar op 3,15 miljoen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 is er een daling van 178.000 vaste klanten en een daling van 83.000 breedbandklanten. Net als bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers van het vorige kwartaal wijt KPN de dalingen aan felle concurrentie op de vaste markt en de toegenomen concurrentie van regionale glasvezelaanbieders in landelijke gebieden.

De provider kon in het tweede kwartaal 17.000 nieuwe glasvezelklanten verwelkomen; dat waren er 13.000 in het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal toegevoegde ftth -verbindingen kwam in het vorige kwartaal uit op 76.000 en dat cijfer kwam in de eerste drie maanden van 2020 uit op 58.000. Sinds januari 2019 zijn er 254.000 nieuwe huishoudens aangesloten op glasvezel.

In het eerste kwartaal van dit jaar verloor KPN nog 19.000 breedbandklanten, terwijl dat in het afgelopen kwartaal flink terugliep naar een daling van 3.000. Het totale aantal breedbandklanten zit nu op 2,81 miljoen.

Netto kon KPN in totaal 3.000 huishoudens bijschrijven met een vast-mobielabonnement, goed voor in totaal 30.000 mobiele abonnees. In het eerste kwartaal was op dit vlak nog een daling van 18.000 huishoudens met een vast-mobielabonnement. Het aantal mobiele klanten met een abonnement nam met 1000 af en zit nu in totaal op 3,57 miljoen.

De omzet kwam uit op 1,29 miljard euro, een daling van bijna vijf procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De winst kwam uit op 135 miljoen euro, een stijging van ruim vijf procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.