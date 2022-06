Asus ROG Phone 3 heeft verborgen activeerbare 160Hz-schermmodus - update

De onlangs aangekondigde Asus ROG Phone 3 heeft een 144Hz-scherm, maar er blijkt een verborgen 160Hz-schermverversingsoptie aanwezig te zijn die ook daadwerkelijk door gebruikers is te activeren.

De vinding is afkomstig van XDA Developers en behelst het opzetten van Android Debug Bridge op de pc en vervolgens het invoeren van het volgende commando: adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 1. Daarna verschijnt er een 160Hz-optie in het gedeelte van de beeldscherminstellingen van de telefoon waar de verversingssnelheid is te kiezen.

De website zegt dat het op basis van tests heeft vastgesteld dat het halen van 160fps ook daadwerkelijk lukt, al is dat geen garantie dat het altijd vlekkeloos werkt. Asus heeft bevestigd dat de 160Hz-verversingsoptie inderdaad ingesteld kan worden, al benadrukt de fabrikant dat dit eigenlijk niet voor eindgebruikers bedoeld is. "De 160Hz-verversingssnelheid is alleen bedoeld voor interne testen en Asus heeft dit geen onderdeel gemaakt van de officiële specificaties van het toestel", aldus het bedrijf in een toelichting aan Engadget.

Asus kondigde de ROG Phone 3 onlangs aan. De op het spelen van games gerichte telefoon heeft een Snapdragon 865 Plus-soc, een 6,59"-oledscherm en een accu met een capaciteit van 6000mAh. De resolutie van het scherm bedraagt 2340x1080 pixels en afhankelijk van de versie is er 8, 12 of 16GB werkgeheugen aanwezig, met respectievelijk 256, 512 en 512GB aan opslag. De prijzen bedragen 799, 999 en 1099 euro. De Asus ROG Phone 3 is eind juli te koop, al is niet bekend of de telefoon ook naar de Benelux komt.

Update, 21:07 uur: De Asus ROG Phone 3 komt niet uit in Nederland, maar wel in België. Dat hangt samen met een patentgeschil met Philips, waardoor ruim een jaar geleden Asus-smartphones uit Nederlandse winkels werden gehaald.