Garmin bevestigt getroffen te zijn door ransomwareaanval

Garmin bevestigt dat het enkele dagen geleden is getroffen door een ransomwareaanval. Daardoor waren bijvoorbeeld Garmin Connect en andere diensten zo'n vier dagen offline. Er waren eerder al sterke aanwijzingen over een ransomwareaanval.

In de verklaring, die Garmin ook op zijn eigen website heeft gepubliceerd, staat dat het bedrijf op 23 juli werd getroffen door een cyberaanval. Garmin schrijft dat het gevolg daarvan was dat veel van de onlinesystemen werden onderbroken, zoals bepaalde websitefuncties, klantenondersteuning en bedrijfscommunicaties.

Volgens Garmin zijn er geen indicaties dat er klantendata is ingezien, buitgemaakt of verloren is gegaan. Dat zou ook gelden voor betaalinformatie gerelateerd aan Garmin Pay. Garmin stelt dat de activiteits- en gezondheidsgegevens die tijdens de storing werden verzameld, op de Garmin-apparaten werden opgeslagen. Het bedrijf denkt dan ook dat alle data weer zal verschijnen in Garmin Connect, zodra gebruikers hun apparaat weer synchroniseren.

Onder meer Garmin Connect functioneert nog niet probleemloos, waardoor het synchroniseren van een Garmin-apparaat met deze dienst wellicht nog aan beperkingen onderhevig is, zoals ook blijkt uit de statuspagina. Het herstelproces van Garmin Connect is volgens het bedrijf al begonnen en eerder bleek al dat de Garmin-diensten deels weer online zijn, waaronder ook ConnectIQ en vivofit Jr. Garmin benadrukt dat zijn dienst voor satellietcommunicatie, inReach, volledig werkt en ook niet getroffen was door de aanval. Ook Garmin Pilot Apps, flyGarmin, Connext Services en FltPlan.com zijn volledig operationeel.

Het bedrijf zegt dat de functionaliteit van Garmin-producten niet is getroffen en dat de aanval alleen negatieve gevolgen had voor de mogelijkheid om onlinediensten te raadplegen of gebruiken. Systemen die getroffen waren, worden hersteld en Garmin zegt dat het verwacht dat het over een paar dagen weer normaal zal opereren. Tijdens het proces om getroffen systemen te herstellen, kunnen er wel vertragingen optreden; dat hangt samen het verwerken van een achterstand aan informatie.

Garmin maakt geen melding van het type ransomware waar het mee te maken kreeg en geeft ook geen andere, nadere details. Bronnen van BleepingComputer gaven eerder aan dat er sprake was van een ransomwareaanval, waarbij het zou gaan om de WastedLocker-ransomware. De website toonde ook foto's van vermeende versleutelde bestanden. De aanval zou zijn begonnen bij Garmin Taiwan en de aanvallers hebben naar verluidt 10 miljoen dollar losgeld geëist, al zegt Garmin verder niets over daarover. Daardoor is nog onbekend of er losgeld is betaald.