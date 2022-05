Beveiligingsonderzoekers vinden op macOS gerichte ransomware in torrents

Onderzoekers hebben nieuwe ransomware ontdekt die zich met name richt op macOS. De ransomware heet OSX.EvilQuest en komt binnen via softwaretorrents. Het gebeurt niet vaak dat ransomware specifiek voor macOS wordt ontdekt.

De ransomware werd ontdekt door onder andere onderzoekers van MalwareBytes. Die vonden de ransomware na een tip. De gijzelsoftware verspreidt zich via torrents met macOS-software.

Een volledige lijst met torrents waarin de malware zich bevindt, is er niet. Onderzoekers zeggen dat ze de eerste malware ontdekten in torrents die een gepirate versie van beveiligingssoftware Little Snitch, maar een van de onderzoekers van MalwareBytes zegt dat het ook in de torrents met Google Software Updater voor de Mac zit. Ook zou de malware zich verspreiden via het torrents met muziekprogramma Mixed In Key.

De ransomware verspreidt zich via een postinstall-script waarbij het originele programma ook wordt geïnstalleerd. Hij vermomt zich daarbij als de CrashReporter van macOS, vermoedelijk om detectie te omzeilen. Volgens de onderzoekers werkt dat niet altijd. De ransomware is volgens de onderzoekers niet erg goed; hij versleutelt bijvoorbeeld belangrijke systeembestanden of Keychain-bestanden. Ook duurt het lang voordat de ransomware bestanden begint te versleutelen.

De ransomware vraagt om een bedrag van vijftig dollar in bitcoin. Beveiligingsonderzoekers van Objective See zeggen daarnaast dat de ransomware ook een keylogger bevat en cryptowallets van een systeem probeert te stelen.