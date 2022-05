Nintendo verbiedt Europese winkels om downloadcodes van zijn games te verkopen

Nintendo heeft de verkoop van downloadcodes voor zijn Switch-games stopgezet in Europa. Winkels mogen nog wel dlc, Nintendo Online-abonnementen en eShop-tegoed verkopen. Downloadcodes voor Switch-games van andere uitgevers mogen ook nog verkocht worden.

Deze beslissing werd aanvankelijk aan het licht gebracht door webwinkel ShopTo, die op Twitter meldde niet langer digitale downloadcodes voor first-partygames van Nintendo te mogen verkopen. Het gaat daarbij dus om games van Nintendo zelf, zoals Mario Odyssey en The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Inmiddels heeft Nintendo de beslissing bevestigd aan NintendoLife. De Japanse gamegigant geeft aan dat het bedrijf 'na zorgvuldig onderzoek van de zich ontwikkelende Europese markt' heeft besloten om de verkoop van downloadcodes van zijn first-partygames per 1 juli 2020 te beëindigen. Het bedrijf geeft geen specifieke reden voor dat besluit.

Het bedrijf geeft daarbij aan dat Europese webshops nog wel Online-abonnementen en dlc-content mogen verkopen, zoals de expansion pass van Pokémon Sword en Shield. Ook de verkoop van eShop-tegoed wordt voortgezet, meldt Nintendo. De verkoop van downloadcodes van Switch-games die niet door Nintendo zelf zijn gemaakt, blijft ook toegestaan.