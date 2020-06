Sony krijgt boete van 3,5 miljoen Australische dollars vanwege geld-terugbeleid

Sony moet een boete van 2,15 miljoen euro betalen omdat het klanten vals voorlichtte over de rechten rondom het terugbetaalbeleid van games. Sony stelde dat het kopers van een defecte game niet hoefde terug te betalen, maar de rechter zegt dat dat in strijd is met de Australische wet.

De rechtszaak werd vorig jaar aangespannen door de Australian Competition & Consumer Commission, de handelswaakhond in het land. De ACCC klaagde Sony Europe aan, het deel van het bedrijf dat ook de Australische markt bedient.

De boete is voor het verkeerd voorlichten van consumenten op de website. Ook overtrad Sony de wet door de kopers te zeggen dat het slechts geld terug hoefde te betalen als de ontwikkelaar dat autoriseerde. Sony zou daarnaast een vijfde klant hebben gezegd dat het alleen PlayStation-tegoed zou terugbetalen in plaats van geld. Ook dat is onwettig.

De zaak draait om vier gamers die via PlayStation Network een game kochten die niet bleek te werken. De gamers vroegen hun geld terug, maar Sony weigerde. Het bedrijf verwees naar zijn algemene voorwaarden. Daarin staat dat het geen geld hoeft terug te betalen als de game al is gedownload, of na 14 dagen na aankoop.

Volgens de ACCC is dat tegen de Australische wet. "Consumentenrechten verlopen niet nadat producten zijn gedownload of na 14 dagen, of na een andere arbitraire datum die een gamewinkel of ontwikkelaar noemen", zegt ACCC-voorzitter Rod Sims in een verklaring.

"Het maakt niet uit waar in de wereld het hoofdkantoor staat als de klant Australisch is", zegt Sims. "Consumenten die digitale producten online kopen hebben precies dezelfde rechten als wanneer zij iets in een fysieke winkel kopen."

De boete werd opgelegd door een federale rechter. Sony moet 3,5 miljoen Australische dollar betalen, omgerekend bijna 2,16 miljoen euro. Ook moet het bedrijf de kosten van de rechtszaak betalen.