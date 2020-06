'Groot Amerikaans bedrijf' gaat datacentrum bouwen in Zeewolde

Een 'groot Amerikaans bedrijf' gaat een datacentrum bouwen in het Flevose Zeewolde. Daarvoor wordt een bedrijventerrein met 166 hectare uitgebreid. In het datacentrum komen 500 mensen te werken. Het is niet bekend om welk bedrijf het gaat.

Het datacentrum komt op het bedrijventerrein Trekkersveld te liggen in Zeewolde, een gemeente in Flevoland. De gemeente zegt dat het datacentrum op een nieuw stuk terrein wordt gebouwd dat naast het bestaande ligt. Het nieuwe terrein wordt 166 hectare groot.

Details over het datacentrum zijn nog niet bekend. Omroep Flevoland schrijft dat het centrum vijf serverhallen krijgt, naast kantoorruimte. De bouw zou tussen de vijf en zeven jaar moeten duren.

Volgens de omroep kunnen er in de toekomst 500 mensen in het datacentrum komen te werken. Het bedrijf dat het centrum laat bouwen zou er volgens de gemeente 'rekening mee houden dat er nog een deel bij komt'.

De gemeente heeft met het bedrijf afgesproken 'zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie'. Een deel van de restwarmte van het centrum wordt gebruikt om Zeewolde en omliggende steden als Harderwijk, Lelystad en Almere te verwarmen.

De gemeente en het bedrijf moeten vier boerderijen in de omgeving uitkopen. Ze zijn daarover in gesprek. De bouw van het centrum zou halverwege volgend jaar van start moeten gaan.