'Totaal vermogen Nederlandse datacenters stijgt naar 1391MW'

Het totale vermogen van Nederlandse datacenters is ten opzichte van vorig jaar gestegen naar 1391MW. De groei vond met name plaats bij datacenters in de regio Amsterdam. Landelijk groeide het totale vloeroppervlakte van datacenters met zo’n 20 procent.

Het totale vermogen van Nederlandse datacenters groeide met 3,7 procent tot 1391MW. In 2018 bedroeg dat vermogen nog 1342 en in 2017 was dat 1256. De groei komt van de zogenoemde multi-tenant-datacenters, die diensten aan meerdere klanten leveren: die groei bedroeg bijna 18 procent. Het vermogen van single-tenant-datacentra daalde zelfs, van 688 naar 620MW. De cijfers komen van de Dutch Datacenter Association, of DDA, die jaarlijks een State of the Dutch Data Centers-publicatie uitbrengt.

Met name de datacenters in de regio Amsterdam groeiden wat het vermogen betreft, met 20 procent. Volgens de DDA zit 72 procent van alle Nederlandse datacenters in die regio. Er zijn inmiddels 189 Nederlandse colocatie-datacenters, die gezamenlijk inmiddels een vloeroppervlak van 369.000 m² hebben. In 2018 was dat nog 308.000m² en in 2017 283.000m².

Volgens de DDA gebruikt 80 procent van zijn deelnemers uitsluitend groene stroom en hergebruikt 46 procent restwarmte. Het verbruik van datacenters is een toenemend probleem. Bij een onderzoek onder veertig multi-tenant-datacenters gaven 25 centra aan dat ze verwachten dat ze de komende drie jaar grote problemen zullen ondervinden bij het verkrijgen van voldoende elektriciteit. Alleen het vinden van voldoende gekwalificeerd technisch personeel werd als een groter probleem beschouwd.

Volgens netbeheerder Alliander vragen datacenters transportvermogens van 20 mega-volt-ampère tot 80 MVA aan: "dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van steden van 35.000 en 140.000 inwoners." Datacenters rond Amsterdam zouden verantwoordelijk zijn voor een verbruik dat vergelijkbaar is met 15 procent van het elektriciteitsverbruik van alle woningen in de stad bij elkaar. Verder wijst de netbeheerder erop dat het bouwen van een datacentrum ongeveer een jaar duurt, terwijl het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk vijf tot zeven jaar duurt. De Dutch Datacenter Association waarschuwde vorig jaar al dat het Nederlandse stroomnet de groei van datacenters niet aankan.