Konami kondigt miniversie van TurboGrafx-16-console uit 1987 aan

Konami kondigde een herziene versie van de TurboGrafx-16-console aan. De PC Engine Core Grafx mini is, zoals de naam al doet vermoeden, een compactere versie van de originele console uit 1987. Een releasedatum of prijs heeft Konami nog niet bekendgemaakt.

De PC Engine Core Grafx mini, zoals de console in Europa gaat heten, bevat onder andere games als R-Type, Ninja Spirit, Dungeon Explorer en Alien Crush. Niet bekend is hoeveel games er in totaal op de console staan. De volledige gamebibliotheek wordt op een later moment, net als de prijs en releasedatum, aangekondigd. De console heeft een kleinere form factor dan het origineel zodat hij in de palm van een hand past. Konami bundelt het systeem met een controller.

Verder heeft de console twee usb-poorten om een controller aan te sluiten en mocht dat niet genoeg zijn is er ook ondersteuning om een adapter voor meer aansluitingen aan te sluiten aanwezig. Verder is er de mogelijkheid om op ieder punt in een game de voortgang op te slaan en worden er meerdere beeldschermformaten ondersteund. In de Verenigde Staten en Japan verschijnen varianten met een ander uiterlijk en naam, deze heten respectievelijk de TurboGrafx-16 mini and PC Engine mini.

De originele console, die alleen in gelimiteerde opgaven in Europa beschikbaar was, kwam in 1987 uit in Japan. De console was onder andere de eerste console met een geïntegreerd cd-rom-station. Ook kwam er een draagbare versie uit, de PC Engine LT. Deze versie had onder andere een ingebouwd scherm en speakers.