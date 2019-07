TurboGrafx-16 mini gaat in Europa 90 euro kosten

Konami heeft bekendgemaakt dat de mini TurboGrafx-16 in Europa 90 euro gaat kosten. Onlangs maakte de Japanse uitgever ook bekend welke spellen er allemaal inbegrepen zullen zijn en dat de console in maart 2020 beschikbaar zal zijn.

Eurogamer maakt melding van de prijs. De TurboGrafx-16, die in Europa verkocht zal worden onder de naam PC Engine Core Grafx mini, bevat weliswaar 50 verschillende games in zijn line-up, maar een aantal daarvan zijn de Japanstalige PC Engine-games. Zo heette de console in dat land. 24 games zijn voor de TurboGrafx-16 en 26 games zijn voor de PC Engine. Een aantal games vallen in beide categorieën, waardoor de console dus eigenlijk niet echt 50 unieke games heeft. De overlappende games verschillen in taal, regionale afwijkingen en, in het geval van Ys I en II, gaat het om remakes.

De PC Engine Core Grafx mini is kleiner dan het origineel, klein genoeg om in de palm van een hand te passen, maar de meegeleverde controller heeft nog steeds het originele formaat en ontwerp. Verder heeft de console twee usb-poorten om controllers aan te sluiten en mocht dat niet genoeg zijn, dan is er ook de mogelijkheid om een adapter aan te sluiten voor nog meer poorten. Ook is er de mogelijkheid om op ieder punt in een game de voortgang op te slaan en worden er meerdere beeldschermformaten ondersteund, zoals het emuleren van scanlines van een crt-tv.

In de Verenigde Staten en Japan verschijnen varianten met een ander uiterlijk en naam, deze heten respectievelijk de TurboGrafx-16 mini en PC Engine mini.