YouTube introduceert Learning PlayLists en nieuwe inkomstenbronnen voor kanalen

YouTube introduceert nieuwe manieren voor kanaalbeheerders om geld te verdienen. De bestaande, betaalde lidmaatschappen van kanalen krijgen bijvoorbeeld verschillende niveau's met verschillende prijzen. Learning Playlists zijn lijsten waarbij afleidingen weggelaten worden.

Learning Playlists zijn afspeellijsten die onderverdeeld zijn in hoofdstukken, die meerdere video's kunnen bevatten. De afspeellijsten hebben hun eigen pagina's waarop naast de video's de leerdoelen te vinden zijn. Ook zijn aanbevolen video's op de pagina uitgeschakeld om niet af te leiden van de inhoud van de playlist. YouTube linkt naar twee voorbeelden: een over scheikunde en een over Javascript.

Het is nu al mogelijk om lid te worden van bepaalde kanalen, wat voordelen oplevert als exclusieve badges, emoji's, posts, video's en livestreams. Kanaalbeheerders krijgen met de introductie van verschillende niveau's van lidmaatschap de mogelijkheid om te bepalen hoeveel niveau's er zijn, wat ze kosten en wat voor extra's ze bevatten. Er zijn maximaal vijf niveau's. De functie wordt nu al getest bij het kanaal React. Prijzen varieren daar van 4,99 euro per maand tot 24,99 euro per maand. YouTube meldt in de bekendmaking niet hoeveel geld het zelf in de zak steekt.

Verder zijn er Super Stickers, een voortborduring op Super Chat. Deze chatberichten kosten geld, maar zijn in ruil daarvoor extra opvallend en blijven een tijd lang stickied in de chatlog van een livestream of première. Zoals de naam doet vermoeden, gaat het bij Super Stickers om stickers in plaats van tekstberichten.

YouTube Giving verlaat ook zijn bètafase. Met deze feature kunnen gebruikers een non-profit aanwijzen waarvoor ze geld willen inzamelen. Deze wordt dan inclusief teller getoond naast hun video's en streams en gebruikers kunnen zonder YouTube te verlaten een geldbedrag schenken.

Tot slot worden meerdere merchandise-producenten toegevoegd aan de zogenaamde merch shelf, die een selectie promotionele goederen tonen. Kanalen die werken met een van deze producenten, kunnen hun merchandise uitstallen onder hun video.