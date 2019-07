YouTube vereist timestamp bij auteursrechtelijke klacht over video

YouTube heeft nieuw beleid ingesteld waardoor rechthebbenden die handmatig een klacht indienen over een potentiële auteursrechtschending in een YouTube-video, hun klacht moeten voorzien van een timestamp.

Met deze tijdsmarkering moeten rechthebbenden heel precies aangeven waar hun content in een YouTube-video voorkomt. Voorheen hoefden ze bij een dergelijke, handmatige klacht niet aan te geven in welk deel van een video in hun ogen sprake was van een schending van het auteursrecht. Dat maakte het niet altijd eenvoudig voor de makers of uploaders van een video, omdat ze dan zelf moesten zoeken welke stukje van hun video niet door de beugel zou kunnen.

Als een videomaker nu te maken krijgt met een terechte melding dat hij het auteursrecht zou hebben geschonden met een stukje uit een video, kan hij gebruikmaken van vernieuwde tools om het bewuste fragment uit de video te verwijderen. Zo is het nu mogelijk om in het bewuste gedeelte het geluid uit te schakelen of een alternatief stukje muziek in te voegen uit de audiobibliotheek van YouTube. Daarnaast is er een Trim-functie in de YouTube Editor waarmee het bewuste deel uit de video kan worden gesneden. YouTube zegt dat het nog aan verdere verbeteringen werkt, zoals het gebruik van de Trim-optie door middel van een enkele muisklik. Het videoplatform benadrukt dat als een uploader te maken krijgt met een auteursrechtelijke claim, hij nog altijd het recht heeft deze claim te betwisten.

Het gaat hier om een aantal rechthebbenden die via de Manual Claiming-tool binnen Content ID in staat zijn handmatig een melding door te sturen. Bij de veel meer voorkomende, niet-handmatige, geautomatiseerde meldingen via YouTubes Content ID-systeem werd altijd al een timestamp meegestuurd.