Eerste draagbare cassettespeler met bluetooth 5.0 bereikt Kickstarter-doel

De Chinese fabrikant Ninm Lab heeft via Kickstarter voldoende geld bij elkaar gebracht voor de realisatie van een draagbare cassettespeler met bluetooth. De IT’S OK, zoals het gadget heet, kan aan een hoofdtelefoon of speaker worden gekoppeld en heeft ook een opnamefunctie.

Met de IT'S OK blaast Ninm Lab de in de jaren tachtig razend populaire walkman nieuw leven in. Onder het retro-uiterlijk schuilt volgens de fabrikant de eerste draagbare cassettespeler die via bluetooth 5.0 met een hoofdtelefoon of speaker kan worden verbonden. Daarnaast heeft het apparaatje een klassieke 3,5mm-hoofdtelefooningang.

Net zoals de betere walkman uit de vorige eeuw beschikt de IT’S OK over een opnamefunctie om zelf muziek of spraakberichten op te nemen. De fabrikant levert het gadget compleet met een leeg cassettebandje met een speelduur van zestig minuten. In tegenstelling tot moderne draagbare muziekspelers is de IT’S OK niet oplaadbaar, maar werkt het toestel op twee AA-batterijen.

Voor de realisatie van de IT’S OK moest Ninm Lab via Kickstarter het bedrag van 11.419 dollar zien binnen te halen, omgerekend 10.178 euro. Met nog 26 dagen te gaan en een tellerstand van bijna 55.000 dollar, ruim 49.000 euro, is dat doel inmiddels ruimschoots bereikt. Geïnteresseerden kunnen het crowdfundingproject nog steeds steunen met een bijdrage van 67 euro en krijgen zo een korting van vijftien procent op de uiteindelijke prijs van 77 euro. De verwachte verzenddatum van de cassettespeler is december 2019.

De introductie van de IT’S OK valt samen met de veertigste verjaardag van de originele Sony Walkman, die op 1 juli 1979 het levenslicht zag. Sony produceert nog altijd Walkman-toestellen, maar die gebruiken al lang geen cassettebandjes meer. Wel introduceerde de Japanse fabrikant begin dit jaar een platenspeler die via bluetooth met een speaker of hoofdtelefoon kan worden verbonden.