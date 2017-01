Door Emile Witteman, vrijdag 6 januari 2017 16:42, 44 reacties • Feedback

Sony heeft op de CES-beurs in Las Vegas een nieuwe mp3-speler geīntroduceerd die ondersteuning biedt voor dsd -formaten, die een hogere geluidskwaliteit bieden dan cd's. De Walkman NW-A35 kost tweehonderd euro.

De Walkman beschikt over 16GB opslag en een micro-sd-kaartslot waarop volgens Sony geen limiet zit aan de capaciteit. Verder heeft het apparaat bluetooth en nfc aan boord, waarmee een draadloze koptelefoon gesynchroniseerd kan worden. Sony claimt dat de batterij bij het afspelen van mp3-bestanden het 45 uur kan volhouden en bij Hi-Res Audio is dit 30 uur. Het scherm is een capacitief touchscreen met een formaat van 3,1".

Voor de bluetoothverbinding maakt Sony gebruikt van een eigen standaard die het LDAC noemt. De doorvoersnelheid hiervan is met 990kbit/s bijna verdrievoudigd ten opzichte van de voor bluetooth-aptx gebruikelijke snelheid van 382kbit/s. Het biedt ondersteuning voor een diepte van 24bits en een sample rate van 96KHz. Een cd biedt ter vergelijking een diepte van 16bits en een sample rate van 44,1KHz. Koptelefoons die geen LDAC-ondersteuning bieden, werken ook met de Walkman.

Sony geeft een adviesprijs van 200 euro op. Hierbij wordt geen koptelefoon geleverd. Voor 280 euro komt er een versie beschikbaar met een in-ear-'Hi-Res compatible noise-cancelling headphone'. De versie met koptelefoon heeft de naam NW-A35HN.