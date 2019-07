De Walkman bestaat 40 jaar

De Walkman viert maandag zijn veertigste verjaardag. Op 1 juli 1979 kwam de eerste draagbare cassettespeler van Sony voor het eerst uit. De apparaten worden al sinds 2010 niet meer gemaakt, maar hebben wel een industrie van mobiele muziekspelers groot gemaakt.

De Walkman was zeker niet de eerste draagbare cassettespeler, maar zonder twijfel de populairste. Het concept voor de eerste Walkman werd bedacht door Sony's medeoprichter Masaru Ibuka, die een betere manier wilde vinden om tijdens lange vliegreizen naar muziek te luisteren. Hij gebruikte daarvoor aanvankelijk een cassetterecorder die het bedrijf al bouwde, maar die werd vooral gebruikt door journalisten om opnames te maken. Het apparaat was groot en zwaar, en Ibuka wilde een compacter ontwerp. Hij ontwierp daarop een nieuwe cassettespeler die gebaseerd was op de Sony Pressman-recorder, waar uiteindelijk ook de naam Walkman werd gebaseerd. De eerste Walkman heette de Walkman TPS-L2, een stereospeler die op 1 juli 1979 in Japan voor het eerst in de verkoop ging.

Destijds kostte de Walkman 321 euro, wat gecorrigeerd naar inflatie zo'n 755 euro is. Aanvankelijk had Sony grote moeite de Walkman in de winkels te krijgen, want winkeliers vonden dat een cassettespeler ook moest kunnen opnemen. Onder consumenten bleek het apparaat echter veel populairder dan gedacht; Sony verkocht er vijftigduizend in de eerste twee weken.

In totaal zijn er ruim vierhonderd miljoen exemplaren van de Walkman verkocht, maar slechts de helft daarvan konden ook echt cassettebandjes spelen. Latere evoluties van apparaten met de Walkman-merknaam konden bijvoorbeeld ook cd's en minidiscs afspelen. Ook kwamen er mp3-spelers met de Walkman-merknaam op de markt. In oktober 2010 stopte Sony de productie van Walkmans met cassettebandjes. De reden was een gebrek aan interesse voor de apparaten na 31 jaar, hoewel er recent een kleine opleving van de populariteit van cassettebandjes lijkt te zijn.