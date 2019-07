Netflix toont eerste officiële foto's van personages uit tv-serie The Witcher

Netflix heeft alvast een voorproefje gegeven van de aankomende The Witcher-serie die in productie is. Op de foto's zijn enkele hoofdrolspelers te zien, zoals Geralt of Rivia, tovenares Yennefer en prinses Ciri.

Op de foto's van Netflix is onder meer Geralt of Rivia te zien, inclusief een enkel zwaard, zijn uitrusting en zijn bekende grijze lokken. Verder is tovenares Yennefer te zien, die wordt gespeeld door de actrice Anya Chalotra. Ook is er een foto van Ciri, die wordt gespeeld door Freya Allan.

Het was al bekend dat Superman-acteur Henry Cavill de hoofdrol vertolkt en dus in de huid van Geralt of Rivia kruipt. De serie over The Witcher werd eind vorig jaar aangekondigd en wordt gebaseerd op de acht boeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. Daarmee is de tv-serie niet direct gerelateerd aan de games.

In april liet Ted Sarandos, de chief content officer van Netflix, weten dat de tv-serie The Witcher in het laatste kwartaal van dit jaar uitkomt. In welke maand dat precies zal zijn is nog onbekend, maar tijdens de Comic Con in San Diego wordt op 19 juli meer over de serie naar buiten gebracht.