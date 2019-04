Netflix-serie The Witcher komt in de laatste drie maanden van dit jaar uit

Ted Sarandos, de chief content officer van Netflix, heeft in het kader van de bekendmaking van de recentste kwartaalcijfers gezegd dat de serie The Witcher in het vierde kwartaal van dit jaar op Netflix verschijnt.

Sarandos omschrijft The Witcher als een 'grote nieuwe serie' waarvan de opnames momenteel in Hongarije plaatsvinden. Volgens de topman komt de serie in het vierde kwartaal van 2019 uit. Hij noemt het een 'enorme Europese ip', een 'erg populaire game' en verwacht dat de serie het wereldwijd ook goed gaat doen. Meer details, zoals een exacte releasedatum, gaf hij niet. Er werd eerder uitgegaan van een release die niet voor 2020 zou plaatsvinden, maar dat blijkt nu toch het geval te zijn.

Over de serie is in ieder geval al bekend dat Superman-acteur Henry Cavill de hoofdrol vertolkt en dus in de huid van Geralt of Rivia zal kruipen. De serie, die op The Witcher wordt gebaseerd, werd eind 2017 aangekondigd en put uit de acht boeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. De serie is niet direct gerelateerd aan de games; de gelijknamige games van CD Projekt Red zijn ook gebaseerd op de boeken. De schrijver is betrokken bij de productie van de serie.

Netflix maakte woensdag bekend dat het een goed eerste kwartaal achter de rug heeft waarbij bijna 10 miljoen nieuwe betalende klanten zijn verwelkomd. Daarmee heeft de streamingdienst wereldwijd bijna 149 miljoen abonnees.