Aantal betalende Netflix-gebruikers stijgt met bijna 10 miljoen

Netflix heeft er in het afgelopen eerste kwartaal van 2019 9,6 miljoen betalende gebruikers bijgekregen. Die nieuwe klanten komen zoals gebruikelijk voornamelijk van buiten de Verenigde Staten. Volgens het bedrijf is dit wereldwijde cijfer de hoogste groei ooit in een kwartaal.

Netflix meldt in een verslag over de kwartaalcijfers dat 1,74 miljoen van deze betalende nieuwe klanten uit de Verenigde Staten afkomstig zijn en de overige 7,86 miljoen uit andere regio's. Volgens het bedrijf is dit een record en een groei van 16 procent ten opzichte van het eerste kwartaal uit 2018.

De streamingdienst verwacht voor het komende tweede kwartaal 5 miljoen nieuwe betalende klanten aan te trekken, waarvan 4,7 miljoen buiten de VS wonen. Daarmee komt Netflix naar eigen zeggen in de eerste helft van 2019 uit op een totaal van 14,6 miljoen nieuwe betalende klanten, een stijging van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

In de bespreking van de kwartaalcijfers noemt Netflix het feit dat het in de VS, Brazilië, Mexico en delen van Europa bezig is met een aantal prijsverhogingen. Volgens het bedrijf hebben deze prijsverhogingen tot nu toe in de VS geen invloed op het aantal nieuwe klanten. Netflix spreekt alleen van 'beperkte korte termijneffecten terwijl leden instemmen met de prijsverhoging'.

Netflix-ceo Reed Hastings gaat ook kort in op de steeds hevigere concurrentie. Hij omschrijft de recent aangekondigde videostreamingdiensten van Apple en Disney als 'consumentenmerken van wereldklasse' en zegt dat zijn bedrijf 'opgewonden is om te concurreren'. Volgens Hastings profiteren vooral contentmakers en consumenten van deze situatie waarin 'veel bedrijven proberen om een geweldige video-ervaring aan het publiek aan te bieden'. Hij zegt niet te verwachten dat deze nieuwe spelers in materiële zin invloed hebben op de groei van Netflix, mede omdat de content nogal zou verschillen. De ceo ging niet in op de prijsniveaus van Disney+ en Apple TV+

De omzet van Netflix kwam in het afgelopen jaar uit op 4,52 miljard dollar, een stijging van 22 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De winst kwam uit op 344 miljoen dollar, terwijl dat een jaar eerder nog op 290 miljoen dollar bleef steken.