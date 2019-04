Intel stopt met ontwikkeling 5g-smartphonemodems na deal Apple en Qualcomm

Intel stapt uit de markt van 5g-modems voor smartphones nadat Apple en Qualcomm besloten hebben opnieuw langdurig samen te werken. Intel bekijkt hoe het verder gaat met de ontwikkeling van 4g- en 5g-modems voor onder andere pc's.

Intel maakte het stoppen met de ontwikkeling van zijn 5g-modems voor smartphones in een korte mededeling bekend. Daarin benadrukte het bedrijf dat het zijn verplichtingen voor de leveringen van bestaande 4g-modems nakomt, maar dat er geen 5g-modems verschijnen. Die zouden volgens Intels oorspronkelijke plannen in 2020 in apparaten moeten verschijnen.

Het stoppen met 5g-modems is niet los te zien van het bericht van dinsdagavond dat Apple en Qualcomm hun juridische strijd wereldwijd staken. Een van de geschillen tussen die bedrijven betrof Qualcomms claim dat Apple illegaal details verstrekte over Qualcomm-modems aan Intel. Intel was de afgelopen jaren leverancier van modems voor de iPhone, daarvoor was Qualcomm dat. Apple is op dit moment met grote afstand de belangrijkste klant van Intels modembedrijfsonderdeel.

Nu Apple en Qualcomm een meerjarige overeenkomst voor het leveren van chips gesloten hebben lijkt het erop dat Intel zijn grootste modemklant verliest waardoor verdere ontwikkeling niet meer rendabel is. Intel kondigde eind 2018 de XMM 8160 5G aan, de 5g-modem die waarschijnlijk bedoeld was voor de iPhones van 2020.

Intel maakt verder bekend te bekijken of het nog zinvol is verder te gaan met 4g- en 5g-modems voor pc's, internet-of-things-apparaten en andere apparaten. Ook op dit vlak is Qualcomm een concurrent. Dat bedrijf probeert met Snapdragon-soc's met modems voet aan de grond te krijgen op de markt voor pc's, met de zogenoemde Always Connected PC. Intel belooft hoe dan ook te blijven investeren in 5g-netwerkinfrastructuur.