Apple neemt Intels smartphonemodemdivisie over voor 1 miljard dollar

Apple koopt het overgrote deel van Intels bedrijfsonderdeel dat modems maakt. Er gaan zo'n 2200 werknemers over naar Apple en de iPhone-maker krijgt patenten en apparatuur in handen. Intel blijft modems voor pc's en andere apparaten maken.

Apple en Intel hebben overeenstemming bereikt en verwachten dat de deal aan het eind van het jaar is afgerond, als verschillende toezichthouders zich erover gebogen hebben. Apple meldt dat de overeenkomst ertoe leidt dat er ongeveer 2200 medewerkers van Intel overgaan naar Apple, inclusief een deel van het intellectueel eigendom, apparatuur en huurcontracten. De transactie wordt gewaardeerd op een miljard dollar.

De deal betekent niet dat Intel geheel uit de modemhandel stapt, aangezien het nog wel gewoon 5g- modems voor bijvoorbeeld iot-apparaten, autonome voertuigen en pc's zal ontwikkelen; de overname door Apple betreft modemchips voor smartphones. Voor Apple betekent de transactie dat het op termijn veel beter in staat is om zelf 5g-modems voor zijn smartphones te maken, zonder dat het daarbij volledig afhankelijk is van een partij als Qualcomm.

Intel zegt dat de overname het voor het bedrijf mogelijk maakt om zich te richten op het ontwikkelen van technologie voor het 5g-netwerk en dat belangrijk intellectueel eigendom en belangrijke modemtechnologie in eigen handen blijft. Apple spreekt over een 'significante aankoop van innovatief intellectueel eigendom' dat de ontwikkeling van toekomstige producten zal helpen uitbreiden en Apple in staat stelt om zich in de toekomst verder te differentiëren.

Intel kondigde in april al aan dat het niet langer door zou gaan met de ontwikkeling van 5g-modems voor smartphones. Die stap was een direct gevolg van de schikking die Apple en Qualcomm sloten. Daarbij zegde Apple namelijk toe dat het in de komende jaren alleen modems van Qualcomm zal afnemen. De iPhone-maker was Intels enige grote klant voor modemchips voor smartphones.