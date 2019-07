Vliegmaatschappijen moeten systemen Airbus A350-vliegtuig elke 149 uur rebooten

Vliegmaatschappijen moeten van de EU-luchtvaarttoezichthouder in ieder geval een deel van hun A350-passagiersvliegtuigen uiterlijk elke 149 uur rebooten. Hier werd twee jaar geleden ook al voor gewaarschuwd. Het gaat om een paar systemen die anders problemen kunnen vertonen.

De European Union Aviation Safety Agency heeft een nieuwe, verplichte, zogeheten airworthiness directive uitgevaard, waarin het schrijft dat luchtvaartmaatschappijen uiterlijk elke 149 uur op de grond een reboot moeten uitvoeren. Dat hangt samen met een software-bug. Die is in 2017 al geïdentificeerd en Airbus heeft er een oplossing voor in de vorm van een aantal softwaremodificaties. Luchtvaartmaatschappijen moeten ofwel de software-updates doorvoeren ofwel de genoemde rebootcycli aanhouden.

Deze software-updates worden bij een aantal A350 type 941-vliegtuigen al doorgevoerd, maar alle andere A350-941's van alle serienummers waarbij dat nog niet het geval is, moeten de instructie ten aanzien van het herstarten van de systemen verplicht doorvoeren. De fix van Airbus betreft nieuwe software voor de core processing input / output module en de common remote data concentrator. Laatstgenoemde systeem verzamelt data van verschillende sensoren aan boord van de vliegtuigen.

De verplichte instructie van de EASA gaat vrijdag in en moet voorkomen dat een verlies aan communicatie tussen de sommige avionica-systemen en het avionica-netwerk optreedt. Uit eerdere analyses bleek dat dit kan voorkomen nadat deze systemen van de A350 doorlopend voor de duur van 149 uur zijn ingeschakeld. Er zijn verschillende gevolgen geconstateerd, zoals een 'verlies van redundancy tot een volledig verlies van een specifieke functie die wordt gehost op de common remote data concentrator en core processing input/output modules'.

Dit probleem is niet gerelateerd aan, maar lijkt wel enigszins op een issue van de Boeing 787 Dreamliner. In 2015 werd er bij dit eveneens relatief nieuwe toestel een memory overflow bug ontdekt, waardoor de generatoren van het vliegtuig zichzelf na 248 dagen van doorlopend gebruik konden uitschakelen. Dat werd veroorzaakt door een softwareteller in de firmware van de generator control units. In het ergste geval kon dit leiden tot een volledig verlies van de wisselstroom, waardoor de controle van het vliegtuig verloren kon gaan. Voor dit probleem heeft de Amerikaanse toezichthouder, de Federal Aviation Administration, destijds een airworthiness directive uitgevaardigd.