Nieuwe Nvidia Shield TV met revisie van Tegra X1-soc verschijnt bij FCC

Nvidia heeft een nieuwe versie van zijn Shield TV aangemeld bij de Amerikaanse keuringsinstantie FCC. Daaruit blijkt dat de settopbox met Android TV weer een Tegra X1-soc krijgt, maar het typenummer is iets gewijzigd, wat duidt op een revisie van de chip.

Nvidia Shield TV (2017)

Er staan geen afbeeldingen of andere details van de nieuwe Shield TV bij de FCC. Het apparaat is aangemeld als de Nvidia Shield Android TV Game Console P3430 en uit de bijgaande documenten blijkt dat er een Tegra X1 T210 B01-soc in zit. In de huidige Nvidia Shield TV zit ook een Tegra X1, maar dat is de A2-variant.

Vorige maand verschenen er al verwijzingen naar een nieuwe Shield TV in de Google Play Developer Console Catalog. Daaruit bleek dat het apparaat Android 9 gaat draaien. Ook werd toen al gesproken over de revisie van de Tegra X1-soc. Volgens ontwikkelaars zou die sneller zijn geklokt en minder verbruiken dan de huidige variant.

Wanneer Nvidia de nieuwe Shield TV aankondigt en uitbrengt is nog niet duidelijk. Het huidige model werd begin 2017 op de CES-beurs aangekondigd. Dat was de opvolger van de oorspronkelijke Shield TV uit 2015.