Nieuwe Nvidia Shield TV Pro en Shield TV zijn al in handen van gebruikers

De nieuwe Nvidia Shield TV Pro en de Shield TV-dongle zijn in de Verenigde Staten in winkels verschenen en ook al verkocht. Het Pro-model heeft 16GB ram en kost 200 dollar, de dongle heeft 8GB ram en kost 150 dollar. Nvidia brengt de producten waarschijnlijk maandag officieel uit.

Een reddit-gebruiker meldde donderdag dat hij beide producten zag liggen een Amerikaanse winkelketen en hij heeft het Pro-model aangeschaft. Inmiddels heeft hij ook zijn eerste ervaringen met de nieuwe settopbox op reddit gezet. De nieuwe Shield TV Pro heeft hetzelfde uiterlijk als de Shield TV uit 2017. Volgens de gebruiker is de werking van de settopbox ook identiek aan die versie. Het grootste zichtbare verschil zit in de afstandsbediening, die is voorzien van meer knoppen, waaronder een Netflix-knop.

De nieuwe Shield TV's hebben een AI-Enhanced-modus om beeldmateriaal te upscalen. Volgens een andere reddit-gebruiker zijn daar drie settings voor: low, medium en high. Volgens die gebruiker ziet 480p-materiaal op Netflix er zichtbaar beter uit met deze functie ingeschakeld.

Uitgebreide details over de Shield TV Pro verschenen vorige week al, omdat Amazon een productpagina te vroeg online zette. De nieuwe settopbox heeft een Tegra X1+-soc, waar nog niet alle details van bekend zijn. De soc zou 25 procent beter presteren dan de huidige Tegra X1.

Samen met de Shield TV Pro gaat Nvidia een vernieuwde Shield TV uitbrengen. Die krijgt een dongle-formfactor en wordt voorzien van 8GB ram. Deze goedkopere uitvoering krijgt dezelfde soc als het nieuwe Pro-model. Ook de afstandsbediening is hetzelfde.

Beide nieuwe Shield TV's ondersteunen dualband wifi-ac, Dolby Vision HDR en Dolby Atmos. Nvidia brengt de producten waarschijnlijk op maandag officieel uit. Het Shield TV-account op Twitter toont inmiddels een teaser met daarbij de datum 28 oktober.

Foto's: Twitter-gebruiker Bubba_Nosferatu