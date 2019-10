Scherm Pixel 4 schakelt bij weinig licht naar 60Hz om flikkeringen te voorkomen

Eerder deze week kwam aan het licht dat het scherm van de Pixel 4 terugschakelt naar 60Hz wanneer het apparaat detecteert dat het zich in een donkere omgeving bevindt. Uit de broncode van Android blijkt nu dat dit gebeurt om flikkeringen te voorkomen.

Eerder deze week kwam een oplettende Reddit-gebruiker erachter dat het scherm van de Pixel 4 alleen werkt op 90Hz wanneer de helderheid op hoger dan 74 procent staat ingesteld. Tweakers reproduceerde het verschijnsel, maar alleen wanneer de lichtsensor op de telefoon wordt afgedekt. Hieruit blijkt dat de telefoon alleen de verversingssnelheid van het scherm terugdraait wanneer de telefoon detecteert dat het zich in een donkere omgeving bevindt.

Het was vooralsnog echter niet duidelijk waarom het toestel dit deed. In eerste instantie werd vermoed dat Google deze maatregel gebruikte om accuduur te besparen, maar dit leek volgens veel gebruikers niet logisch; de accuduur zou juist bij een hogere helderheid en 90Hz een potentiële uitdaging zijn. In de broncode van Android 10 staan enkele commits die de reden van Google verklaren, ontdekte XDA Developers.

Eén van de commits. Bron: Google Git

Volgens de uitleg in de broncode kan het verwisselen tussen 90Hz en 60Hz screen flickering veroorzaken. Het scherm gebruikt volgens Google afwijkende gammacurven voor verschillende verversingssnelheden. "Het is moeilijk voor een paneelfabrikant om de curves zo in te stellen dat het scherm exact dezelfde helderheid behoudt tijdens het wisselen van refresh rates", meldt Google. Hierdoor is het mogelijk dat gebruikers flickering kunnen waarnemen tijdens zo'n wisseling. Uit een recente teardown van iFixit blijkt dat Samsung het schermpaneel van de Pixel 4 heeft gefabriceerd. Samsung heeft zelf nog geen telefoon met 90Hz-scherm uitgebracht, hoewel diverse fabrikanten al Samsung-panelen hebben gebruikt voor zulke telefoons, zoals OnePlus.

Volgens Google is dit vooral een probleem bij lage helderheden, en is het menselijk oog gevoeliger voor flikkeringen in donkere omgevingen. Hierom forceert het toestel 60Hz in bepaalde omgevingscondities onder een bepaald helderheidsniveau. Die grens zou, zoals eerder geschreven, rond de 74 procent liggen.

Het was al langer bekend dat het scherm van de Pixel 4 tussen verversingssnelheden wisselt wanneer het toestel dat nodig vindt. De telefoon schakelt de verversingssnelheid van het scherm automatisch terug naar 60Hz in gevallen waar 90Hz geen verschil maakt. Dit doet de telefoon bijvoorbeeld tijdens het bekijken van video's, die vaak zijn opgenomen op 24-, 30- of 60 beelden per seconde, waardoor het nut van een 90Hz-verversingssnelheid verloren gaat.

Ook wordt de verversingssnelheid verlaagd naar 60Hz wanneer het scherm niet gebruikt wordt. Wanneer een notificatie binnenkomt of het scherm wordt aangeraakt, schakelt de verversingssnelheid terug naar 90Hz. Ook wordt de verversingssnelheid verlaagd naar 60Hz wanneer accubesparingsmodus wordt ingeschakeld. Gebruikers kunnen in de ontwikkelaarsinstellingen het gebruik van 90Hz forceren. Hierdoor wordt de refresh rate overigens ook vastgezet op 90Hz bij het kijken van video's, wat de accuduur van een apparaat kan verminderen. Dit lost ook de problemen met flikkeringen op, omdat wisselen tussen 60Hz en 90Hz die veroorzaken.

Google liet eerder deze week aan Tweakers weten dat de telefoon inderdaad terugschakelt naar 60Hz in 'verscheidene helderheids- en omgevingscondities'. Google vertelt hierbij dat het bedrijf in de 'komende weken' met een update komt waardoor gebruikers 90Hz kunnen forceren bij meer helderheidsinstellingen.

De redenering van Google in een commit. Bron: Google Git