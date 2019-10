Google brengt Pixel 4 en Pixel 4 XL eind oktober uit voor 749 en 899 euro

Google heeft zijn Pixel 4-smartphones officieel aangekondigd. Beide telefoons zijn voorzien van Motion Sense voor gebarenbediening die werkt met radar. Zowel het grote als het kleine model is uitgerust met een Snapdragon 855-soc en een 90Hz-oledscherm.

Volgens Google verandert de verversingssnelheid van het scherm automatisch afhankelijk van wat er getoond wordt. Op momenten waarop het beeld stilstaat gaat de verversingssnelheid naar 60Hz om accu te sparen. Bij beweging moet het 90Hz-beeld van de Pixel 4-toestellen zorgen voor vloeiende weergave.

De Pixel 4 XL heeft een 6,3"-scherm en de Pixel 4 heeft een 5,7"-variant. De schermen hebben een 19:9-verhouding en geen inkeping, maar aan de bovenkant van de telefoons zit een dikke rand met camera's en sensoren. Op deze plek integreert Google een radar die gebruikt wordt voor gezichtsherkenning en gebarenbediening. Het gaat om de Soli-radar waar Googles Atap -divisie de afgelopen vijf jaar heeft gewerkt. Inmiddels is die zo klein dat de techniek in smartphones kan worden verwerkt.

Met de Soli-radar worden kleine bewegingen rondom de smartphone gedetecteerd en op die manier kunnen de telefoons volgens Google nauwkeurig handbewegingen herkennen. Dat wordt gebruikt voor Motion Sense, een methode om de Pixel-smartphones te bedienen met gebaren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met een handbeweging een muzieknummer over te slaan, een alarm te snoozen of het toestel op stil te zetten. Volgens Google zullen de algoritmes in de toekomst verbeteren en zullen er meer functies komen.

De telefoons hebben geen vingerafdrukscanner, maar kunnen ontgrendeld worden met gezichtsherkenning. De techniek daarvoor werkt volledig op het toestel zelf, zonder dat er beelden online opgeslagen worden of gedeeld worden met Google-diensten, zegt de fabrikant. Google gebruikt hiervoor de Titan M-beveiligingschip in de smartphones.

Google geeft beide Pixel 4-toestellen twee camera's aan de achterkant. Naast de reguliere camera is er een sensor die gecombineerd wordt met een telelens. De Pixel 4-smartphones hebben geen ultragroothoekcamera, in tegenstelling tot de meeste high-end smartphones van andere fabrikanten. Wel belooft Google betere fotokwaliteit, door de toevoeging van nieuwe functies. Zo is er nu Live HDR+, waarbij tijdens het fotograferen al het resultaat in hdr is te zien. Met Dual Exposure Control is het mogelijk om de belichting van de voor- en achtergrond afzonderlijk van elkaar aan te passen. Verder belooft Google betere witbalans en de nieuwe Night Sight-modus zou nu geschikt zijn voor astrofotografie.

Bij de introductie legt Google ook nadruk op diepgaande Assistent-integratie en een verbeterde interface voor de spraakassistent op de telefoon. Die neemt nu minder ruimte in beeld in, dat moet multitasken vereenvoudigen. De Pixel 4-smartphones draaien op Android 10.

De Pixel 4-smartphones komen niet officieel uit in Nederland en België, net als de voorgangers. In andere Europese landen zijn de telefoons wel te koop. Google biedt de Pixel 4 in Duitsland aan vanaf 749 euro en de Pixel 4 XL kost minimaal 899 euro. Daarmee zijn de telefoons respectievelijk 100 en 50 euro goedkoper dan hun voorgangers bij introductie. Vanaf 24 oktober worden de nieuwe smartphones geleverd.